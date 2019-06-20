狼爪伸進下屬褲底挨告 負責人竟辯：以為我們是男女朋友...

2019-06-20 13:17

〔記者溫于德／台北報導〕台北市某資訊公司負責人被控覬覦女客服美色許久，某日見四下無人，竟對女客服襲胸並摸下體，還強脫女客服內褲且帶回家收藏，甚至傳訊息問：「我可以當作紀念嗎？」負責人到案後雖辯稱雙方是男女朋友等詞，但高等法院拒絕採信，依強制性交未遂罪判刑2年；民事部分，台北地院認定女客服應獲賠37萬元，扣除已領取的刑事補償金30萬元，判賠7萬元。刑、民均得上訴。

據悉，負責人犯本案前就曾強行摟抱女客服，但女客服不敢發怒；2016年5月某晚，負責人見辦公室僅女客服獨自加班，上前攀談未獲理睬，竟獸性大發，伸出狼爪掐女客服胸部，女客服當場怒斥「走開！不要碰我！」並與負責人雙雙跌坐在地上。

負責人仍不罷休，強行褪去女客服內褲後撫摸陰部，後因女客服不斷抵抗並撞倒雜物、發出巨響，負責人擔心他人進入公司查看，才鬆手停止，並拿著女客服內褲離開，帶另件新內褲給女客服；然而，女客服執意拿回內褲，負責人才又返家拿回舊內褲還給女客服。

負責人到案後辯稱，並未違背女客服意願，當下女客服並未拒絕，本來以為是男女朋友間的親熱，見女客服抗議，隨即停手。

但女客服在偵查與審理期間均表示，負責人當時突然從後面抱上來，她雖拒絕並掙扎著叫負責人離開，卻愈抱愈緊，還推到旁邊桌子強吻、襲胸，負責人甚至強脫她的內褲並撫摸下體，無論如何掙扎喊痛，都推不動負責人；內褲被拿走後，她留在原地邊哭邊找內褲，負責人後來雖給她新的內褲，但因覺得屈辱噁心而無法接受，堅持要負責人將她的內褲拿回來。

高院審理後認為，負責人無視女客服明確拒絕，以強暴手段著手性侵害，害女客服心理恐懼與傷害，且依職場上、下屬關係，除身心受影響外，也導致無法回歸原本職場，加上負責人犯後拒認罪，仍杜撰與女客服是男女朋友關係，加上未達成和解，5年內曾因他案遭判刑確定，卻又再犯本案，屬於累犯，依強制性交未遂罪判刑2年。

至於民事，法官認定負責人應賠償女客服37萬元，扣除女客服已領取的刑事補償金30萬元，判應賠償7萬元。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法