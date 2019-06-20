一家6 口擠22坪房人夫以居家凌亂訴離法院這麼說...

2019-06-20 13:09

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆一名人夫以妻子不打掃家裡，舊衣也不整理，住處凌亂不堪等事由訴請離婚，妻子反以一家6口擠在22坪小房子，難免會堆積東西，且小孩並未因此生病駁斥。基隆地院認為，居家整潔不應只是妻子的責任，人夫也該打掃，以未達難以維持婚姻重大事由，判2人不准離婚。

人夫起訴主張，他16年前與妻子結縭，育有4名子女；妻子婚後會賭博，還曾借朋友10萬簽六合彩。他派駐日本期間曾辦信用卡副卡給妻子，返台後買車被告知信用不良，沒法辦貸款，才知妻子積欠20萬元卡債。

人夫抱怨指出，婚後，他賺錢養家，負擔子女學費、生活費、房貸等，入不敷出；妻子近年才外出工作，但薪資均自用，不願負擔家計，連原本約定好由妻子負擔的幼兒園月費，最後也是他支付。

人夫還說，妻子不願打掃住家，子女0到5歲的舊衣都不整理，家中環境凌亂。妻子10多年來經常無故吵鬧，影響他的睡眠，常睡在母親家或車上，去年10月不得已在外租屋，因長期承受經濟及精神壓力，已無法繼續維持這段婚姻。

妻子反駁指出，婚後丈夫和婆婆都說照顧小孩為重，她才當家庭主婦在家照料4名子女，未外出工作，先生指控她賭博都是陳年往事，她當年是被友人慫恿小額投資虧損。

妻子說，她等最小的孩子上幼兒園，有去外面工作，收入有支付子女教養費用，先生去年10月起藉故外出不歸，未如常支付家庭開銷，她把賺的錢拿來支付子女開銷仍不夠，才會開口向丈夫索取。

至於人夫不滿家中凌亂一事，妻子指出，是因為一家6口擠在22坪小房子，空間不大且因小孩眾多、收納空間不足，難免會堆積東西，小孩也未因居住環境不良而生病。

法官認為，人夫提出6張家中照片證明被告不打掃，住家凌亂，但審酌22坪房屋住6人，家務管理本非易事，且妻子近年也外出工作，家中打掃工作不應全由妻子承擔，人夫也該分擔一些，人夫其餘指控並未拿出證據佐證，因此很難據此認定已達無法維持婚姻程度，以未達難以維持婚姻重大事由，駁回人夫告訴，判2人不准離婚；全案仍可上訴。

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