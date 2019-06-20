分手討交往費 女控前男友散布性愛影片威脅

2019-06-20 12:13

〔記者陳慰慈／新北報導〕陳姓女子指控33歲巫姓前男友，為追討回兩人交往期間的花費，偷拍兩人性愛過程，並在臉書散布性愛影片與她的裸照，還傳訊恫嚇：「你去死一死」，怒告巫男涉嫌妨害秘密、散布猥褻物品、恐嚇等罪嫌，新北地檢署調查認為罪嫌不足，今將巫男不起訴。

去年6月，陳女與巫男分手，卻發現巫男在臉書社團散布她的裸照，同年8月，又在個人臉書PO出性愛影片及裸照，並傳LINE恫稱：「我說的，給妳當證據，我再說一次，我們一定堵到妳還清所有錢，不只會去醫院，還會去你家要所有錢」等語，陳女這才驚知巫男偷拍兩人性愛過程。

庭訊時，巫男表示，兩人嘿咻時，陳女知道他用手機拍攝，但現已全部刪除，另當時曾將手機借給一名林姓友人，對方知道他跟女友吵架，可能為幫他出氣，所以才會將貼出影片、照片，去年11月他已賣掉手機，林姓友人的聯絡方式也存在該手機，因此無法聯繫上林

檢方發現，陳女報警時，臉書上的影片照片均已被刪除，陳女也未出庭說明，而與林姓友人同名同姓全台共有163人，其真實身分難以查證，另從陳女與巫男LINE對話紀錄可證明確有林姓友人，涉嫌妨害秘密、散布猥褻罪均罪證不足，而恐嚇部分也未有具體惡害通知，因此將巫男不起訴。

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