1支手機就索賠50萬 未婚夫強出頭栽了

2019-06-20 11:41

［記者楊政郡／台中報導］楊男曾毀損陳姓三星牌手機1支，陳女已不追究，但陳女現任許姓未婚夫卻不放過他，召集高、張兩人，強押到嘉義地區，恫稱「若無法以現金解決的話，看是否要割身上器官拿去變賣」，脅迫簽下50萬本票，許等被依恐嚇取財等罪判6至10月徒刑。

判決書指出，陳女是許男的未婚妻，楊男是陳女的前男友，而楊男曾毀損陳女三星牌手機1支，但陳女已不追究了。不過許男事後得知，楊男卻有賠償另一受害人（被告之一高某的女友），認為楊厚此薄彼，心生不滿，夥同高某及張男，2017年4月1日晚間9時，許男在南屯區堵到楊男，要求他上車，楊不從，張男毆打楊男頭部，並恫稱「不上車會有事，上車就沒事」。

楊男無法抵抗只好上車，一行人開車到嘉義縣民雄，到嘉惠電廠旁產業道路，假藉陳女手機之事，詢問要如何解決？現場還有人拿出槍枝耍玩（未扣案），張恫稱「若無法以現金解決的話，看是否要割身上之器官拿去變賣」，另楊心生畏懼，同意開立50萬元本票，並在某網咖繕打借據，楊男無奈下簽發3萬元本票16紙、2萬元本票1紙（本票未扣案）及借據數紙（張數不詳，楊男均簽名至錯誤之乙方欄位），交給張男收執，翌日凌晨4時許，將楊男載回台中黎明派出所釋放，但楊卻不敢對警察說出上情。

妨害楊男人身自由約7 、8 小時，楊男不敢向警方說出實情，回家母親逼問後說出，楊母得知後堅持報警而查獲。

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