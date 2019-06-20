只為50元殺街友 艋舺公園香腸伯遭起訴

2019-06-20 11:27

〔記者黃捷／台北報導〕長期在台北市萬華區艋舺公園擺攤的56歲香腸小販何全銘，今年4月5日因50元找錢問題，與林姓街友起口角，何男心生不滿竟持刀刺死林男，台北地檢署今偵結，依殺人罪嫌將何男起訴。

檢警調查，何男是長期在艋舺公園旁的香腸流動攤販，因只有八根手指，被諢稱為「八指富」，他脾氣暴躁、有酗酒習慣，經常與人發生衝突糾紛，是許多當地人眼中的頭痛人物，多年前就有殺人被捕的案例，他還曾因龍山寺和艋舺公園駐衛警驅趕流動攤販，憤而持利剪刺傷駐衛警，遭判處5月徒刑。

死者林男案發前不久，和身障妻子從中南部流浪到北市萬華，某日向何男欠下50元的香腸錢，案發當天持100元去還錢，但有點「酒空」的何男不願找回50元，雙方起肢體衝突，當場被警方帶回派出所，依違反社會秩序維護法「公共場所鬥毆」裁辦。

兩人分頭離開派出所後，何男怒氣未消，當晚四處尋找林男，最後在艋舺公園旁堵到人，雙方再次起衝突，何男竟拿出預藏小刀狠刺林男3刀，隨後逃逸無蹤，林男送醫急救後仍傷宣告不治。

警方獲報後循線到新北市板橋一家賓館內逮到何男，並依殺人罪嫌將他移送，由於何男妻子也同處一室，懷疑何妻知情不報，另依藏匿人犯送辦；不過，檢察官調查後認為何妻應不知情，今只起訴何男，何妻獲不起訴。

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