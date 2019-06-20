亮麗小模與網友碰面 遭乾洗8萬多元學費連作惡夢

2019-06-20 11:12

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名外型亮麗的女大生MOMA與網友凌晨相約咖啡廳碰面，期間洪女身體不適，男子提議帶洪女到一旁旅店休息，洪女因不適熟睡，休息3小時快結束之際，男子已整理包包為由，趁隙偷走洪女錢包，其中包括要去韓國念書的學費現金8萬多元現金等被偷；洪女19日凌晨連忙報警，洪女朋友知情後，不捨洪女遭竊PO文，替她討公道。

22歲洪姓女子外型亮麗，平日會接廣告、外拍、主持、歌唱等通告，也在電視台擔任外景主持人，個人臉書粉專自封「哈韓妹妹」上都是外拍亮麗照片，曾穿上明星女校制服，裝扮成學生，或是韓式潮服，扮相成熟嫵媚，哈韓的她常作出韓風裝扮，更存錢要到韓國留學朝聖。

18日晚間8點多，她與交友軟體上結識1個月的男網友約在板橋捷運新埔站附近的丹堤咖啡碰面，期間她身體不適，男網友提議，帶她到附近的旅店休息。

洪女說，她與男網友上樓後不適昏睡，休息快結束時，依稀看到男網友翻她包包，她問她在幹嘛，男子辯稱她包包很亂，幫她整理包包，之後又說休息時間快到了，要下樓延長休息時間，隨即離開房間；洪女事後強忍不舒服，起身查看包包，赫見皮包與8萬多元學費、證件與信用卡，連家中鑰匙都被偷，聯繫朋友後，趕在19日凌晨2點多報警。

洪女難過的說，跟對方在交友軟體認識，對方40多歲，自稱在塑膠工廠工作；她自稱還在念大學，遭竊的8萬多元是她工作辛苦存下，要到韓國念書的學費，原本要去註冊，未料遭男網友偷走，她因遭竊，身心受創，情緒會有起伏、還會做惡夢，面對遭竊也不知怎麼辦，只希望拿回學費，一圓哈韓夢。

洪女遭竊後，目前在LINE主頁上秀出「MOMA今天休息 誰來救我 錢證件全被偷」文字，王姓友人也代PO她被乾洗的遭遇，還附上渣男離開旅店的畫面，呼籲網友「如果有看到此人的話請盡速報警或跟我說 也希望不要再有人受害了~」

據了解，洪女供稱，18日晚間與男網友見面，先在丹堤坐2、3小時，洪女說身體不舒服，男網友帶她去旅館休息，當晚約10時入住，休息快結束時，洪女洗澡緩解不適，但男子卻消失，洪女赫見包包內皮夾8萬多元、證件都遭竊，雙方沒有爭執衝突；但洪女指稱當時在睡覺，不願證實有無盥洗。

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