3年輕人對毒販下套 企圖黑吃黑被逮

2019-06-20 10:33

［記者楊政郡／台中報導］吳、陳、林3年輕人在今年3月，連續對暱稱「優活菌」、「米老鼠」等毒販下手黑吃黑，等他們派人來交易之際，持刀械及槍械脅迫而強盜，俗稱「假交易真強盜」，而他們毒品交易還全程錄影，掌控販毒證據，脅迫對方不敢報案，兩送貨的吳姓少年、連姓男子被搶走身上毒品及現金（涉及販毒另案偵辦），吳、陳、林等3人被捕後，查扣2、3級毒品一批、咖啡包68包，依結夥強盜罪起訴。

起訴書指出，吳、陳、林3人異想天開，想要吃免錢毒品，準備兩支西瓜刀及槍枝（未查扣），今年3月24日向暱稱「優活菌」男子佯稱購買毒品，「優活菌」指示吳姓少年前往送貨，在某汽車旅館內交易，吳姓少年交付K他命8公克及毒咖啡包20包，陳則拿出2萬現金交付，林則在一旁全程錄影，威脅他們販毒證據在他們手上，讓他們不敢報警。

但交易後，吳、陳、林3人立即拿出刀械抵住吳姓少年頭部，兩把刀架住脖子，不但搶走剛剛的2萬元，還要他再去籌錢。

吳姓少年以電話連繫在外等候的「阿鑫」進來汽旅，「阿鑫」也被刀械架住要求拿出身上毒品，但他身上無毒品而未遂。被告3人搭計程車離開，毒品朋分吸食。

另陳與林又在2天後，依通訊軟體聯繫暱稱「米老鼠」之人購毒，連姓男子依約前來交易，這次假交易，直接就把刀架在連男脖子，強盜他身上1萬7千元及K他命一批、咖啡包68包，同夥也全程錄影下來。

但同日警方據報在汽旅內逮捕陳與林，查扣毒品一批，翌日又在吳男住處逮捕，也查扣毒品一批，被告陳與林否認犯行，請法官從重量刑。

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