何智輝行賄法官的證據被燒了 法務部：重啟調查

2019-06-19 19:00

〔記者吳政峰／台北報導〕前立委何智輝多年前涉行賄前高院法官陳榮和，藉以獲得無罪判決，重創司法威信，陳榮和因此被依貪污罪判刑18年確定，何智輝則因落跑到中國，目前仍在通緝中，未料，台北地檢署因人員疏失，誤把相關證物燒毀；對此，法務部表示，將重啟調查。

北檢解釋，本案是廠商人員誤燒證物，經調查後無人涉及刑事犯罪，2013年予以簽結，而管理北檢贓物庫的書記官及股長因有行政疏失，各被記1支警告懲處，並無外界質疑的「內鬼」。

不過，法務部僅表示尊重北檢說明，強調外界已產生各項疑慮，基於檢察行政監督之責，已指示高檢署重啟調查，儘速釐清有無人謀不臧等情事，以昭公信。此外，亦將請高檢署要求各地檢署應全面清查目前贓證物處理情形，防止類似事件再次發生。

法務部也說重話，各檢察機關應恪盡職責，就贓證物之保管、銷燬等流程應嚴守法定程序，縝密處理，以杜絕一切不法情事，如於贓證物處理過程中，因疏誤致生損害當事人權益或有其他違法失職情事，均將依法究責，絕不寬貸。

北檢委外辦理一般物品銷燬工作的廠商員工，2013年11月20日至贓物庫搬運待銷燬物品時，誤認本案待清點的贓證物為待銷燬贓證物，直接載走銷燬。

雖然證物已被銷燬，但因收賄的陳榮和已判刑確定，法官綜合相關證據，還是可以判行賄的何智輝有罪。

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