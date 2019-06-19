立院三讀國安法重懲間諜 法務部肯定：國家安全最重要

2019-06-19 18:12

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院19日三讀通過「國家安全法」修正案，重懲發展間諜組織行為，並區分替「一般外國」與「中國」工作，還可沒收組織資金，此外，軍公教人員若擔任間諜，另可剝奪退休俸。對此，法務部認為修法補漏值得肯定，國家安全是最重要的事，任何人都不應試圖挑戰，沒有模糊空間。

法務部指出，立院提案修正完善現行國安法不足之處值得肯定，而間諜造成國家危害的程度直接反映在加重刑責上，代表政府宣示國家安全不容挑戰的決心；法務部也認為，修法不但有嚇阻間諜行為的效果，更可以重懲未遂、既遂犯，符合人民期待。

至於加重刑期是否會造成證據門檻更高更緊縮？法務部則表示，檢察官辦案要到起訴門檻本來標準就很嚴格，不會因為修正案通過後改變標準；法務部強調，國安法修正案過關只是第一步，若之後還有須配合修正或補漏的法條，各部會也會重新研擬，以完善整體國家法律，以國家安全為第一要務。

立法院通過的草案中，規定若替中國發展間諜組織，除了科以7年以上的刑責，還可罰金5000萬元到1億元；若替一般外國發展組織，處3年以上10年以下徒刑，得併科3000萬元以下罰金；未遂犯與過失犯均有罰則；自首者得減輕或免除其刑；發展組織的資金或財產得沒收；網路間諜亦受罰；軍公教觸犯此法，還可剝奪退休金。

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