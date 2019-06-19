中國經商失敗「轉行」學製毒 返台設廠毒害同胞

2019-06-19 14:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子魏國良在中國經商失敗，「轉行」與男子陳志豪等人，在於中國廈門學習製造K他命的技術，再斥資100多萬元，在彰化縣與台中市設兩座製毒工廠，他們購入專業設備，包括一個要價8萬餘元台幣的「反應釜」，初步製出80公斤，卻因顏色偏黃賣相差被退貨，重新製造後，又被警方查獲，國防部憲兵指揮部進一步搜索工廠，查扣21公斤成品與原料一批，台中地檢署依毒品危害防制條例起訴魏國良等3人，並向法院請求加重量刑。

起訴書指出，有賭博前科的魏國良（45歲）為高中學歷，去年7月間，他在中國經商失敗後，與男子陳志豪（38歲）在中國廈門學習製毒技術，他還用手機把製毒流程拍攝下來，返台後從真實身份不詳的男子「林正杰」手中，取得人民幣15萬元（台幣約68萬元），再從另一金主吳宇倫（綽號阿肥，另案起訴）取得台幣40萬元，集資100餘萬元設工廠。

魏男等人在台中市南屯區與彰化縣二林鎮成立兩座工廠，再購入製毒的專業設備，包括一個要價8萬元以上的「反應釜」，及攪拌機、低溫冷卻循環泵、循環水式多用真空泵等。

魏國良與擔任「師傅」的陳志豪，和擔任「助手」的黃榆緯（42歲）等人，從去年12月開始「試做」三級毒品K他命，第一批製出80公斤，交給年籍不詳男子「阿張」，不料，因顏色偏黃賣相差而被退貨，只好載回彰化工廠，用酒精、活性碳等去除顏色，重新製造出60公斤後（剩餘約21公斤成品），於今年1月2日交給吳宇倫，再由吳宇倫轉交「阿張」，不料，吳男卻在基隆市七堵區被警方查獲。

成品被查獲而無法交貨，魏男等人又在台中工廠重新製造K他命，卻被憲兵指揮部台北憲兵隊與台中憲兵隊搜索，查獲21公斤成品，純度高達96％，另有49公斤半成品與原料一批，台中地檢署今天依毒品危害防制條例起訴，依據上述條例的第4條規定，製造販賣三級毒品，可處7年以上徒刑，併科700萬元以下罰金。

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