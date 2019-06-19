控訴「檢舉軍中違法反遭逼退」 前女中士毀謗罪判刑

2019-06-19 16:18

〔記者黃建華／高雄報導〕陸軍南區專長訓練中心李姓女中士（已退伍），2017年向媒體控訴，聲稱她因檢舉部隊同仁違規，反遭長官記過施壓、強制退伍。軍方認為她指控不實，除控告李女涉嫌毀謗，並告發李女涉嫌利用職務之便，擅自下載輔導長保管的公用電腦中「南訓中心人員訪談狀況表」等電磁紀錄，高雄地院一審將李女依公務員假借職務上之機會，犯無故取得公務機關電腦之電磁紀錄罪，判刑6月，另毀謗軍方則判刑5月，如易科罰金15萬元。可上訴。

判決指出，李姓女子原服役於陸軍南區專長訓練中心擔任中士資訊士，2016年3月間，李女因聽聞其他同仁對其工作狀況頗有微詞，其他同仁並因此受輔導長約談等傳聞，為查知其他同仁講了她什麼，擅自從輔導長保管使用之公務電腦開啟並檢視輔導長製作的「陸軍南區專長訓練中心本部連人員約談狀況表」，另行存檔，致生損害於輔導長對所管理資料之正確性。

此外，李女知悉其檢舉同仁在營區使用手機拍照上傳一案後，南訓中心為此展開調查，事後亦對違犯之人員實施懲處，該中心並無因其檢舉行為而在長官施壓下將其記過之情事；且李女知悉該中心係因她體格未達標準及2016年度之考績乙等，不符陸海空軍軍士官志願留營入營甄選服役規則而不准她留營的申請，且役期屆滿（2017年4月7日）前，經該中心通知她呈報退伍資料，其均置若罔聞，拒不繳驗退伍資料，南訓中心始主動呈報辦理其退除作業。

但李女卻召開記者會，透過新聞媒體的報導，不實指摘南訓中心長官對下屬施壓、懲處及其他刻意刁難之作為，毀損該單位名譽。案經高雄憲兵隊報告及陸軍南訓中心訴由高雄地檢署檢察官偵查起訴。

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