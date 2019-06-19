幫找到手機 她請熱心警吃炸雞和冷飲

2019-06-19 13:26

〔記者翁聿煌／新北報導〕「警察先生，我的手機不見了！」新北市樹林警分局三多派出所警員謝富全於日前擔服值班勤務時，聽聞吳姓女子遺失內有重要圖片及資訊的手機，一邊安撫失主情緒，一面利用手機定位訊號，在兩小時內聯絡上司機，找回吳女的手機，吳女非常感謝員警熱心協助，馬上去購買冷飲和炸雞，慰勞員警，並且撥打110向警方上級呈報，感謝員警把民眾的小事當成自己的事來處理。

謝富全於日前下午值勤時，突然見到吳姓女子急忙衝進派出所尋求協助，原來吳女在當日中午從樹林區坐計程車返回新莊區住家後，才發現自己手機遺失，沿路找尋未獲，懷疑可能是掉在計程車上，吳女說，手機內存放許多重要的聯繫資料，和珍貴的照片，如果遺失不是金錢可以補救，於是到派出所尋求員警協助。

謝富全理解當事人的焦慮，先讓吳女冷靜下來，詢問確認她的手機是否有開啟手機定位功能，謝富全利用此功能發現手機定位在新莊區後港一路附近，再調閱吳女乘坐計程車路線沿線監視器，找到吳女所搭乘的計程車，經聯繫上司機，順利找回遺失的手機。

吳女非常開心，十分感謝謝富全把她的事情認真當成自己的事情處理，她特地買了飲料和炸雞到派出所，慰勞辛苦的員警，讓她的手機能物歸原主，吳女隔日還為此，撥打110請上級單位表揚謝富全的服務態度與績效，謝富全覺得不好意思，認為自己不過是做了該做的事，但是看到民眾失而復得的笑容，「比領到獎狀還有價值」。

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