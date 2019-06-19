扯！新北警員斡旋詐團退款 受害女慘淪共犯

2019-06-19 13:21

〔記者陳薏云／新北報導〕警察便宜行事害民眾成為車手！新北市一24歲卓姓女子日前遭詐騙集團騙取4萬餘元，詐團食髓知味再度撥電話給卓女，卓女立即帶著手機到永和分局得和派出所報案，沒想到值班員警謝宗霖疑想吃案，告訴女子說「我跟他說把錢還你」，隨後詐團應謝員要求匯款，沒想到該款項也是詐騙贓款，卓女等同提供詐騙人頭帳戶，也因此淪為車手，謝員遭調查後記申誡調職。

據了解，卓女日前遭詐騙集團騙取4萬8千元，今年4月14日再度接到詐騙集團電話，卓女擔心再受騙，於是讓電話保持通話跑到派出所求助，謝員了解後，竟告訴卓女，「把電話給我，我跟他講，叫他還錢」，並將電話拿走開始與詐團溝通。

謝員劈頭就表示自己是警察，希望詐團能將詐騙所得匯回卓女帳戶，經一番討價還價，詐團最後同意先匯回2萬3千元，卓女也將自己的帳戶提供給詐團，讓錢匯入卓女帳戶。

謝員載卓女前往領錢，帳戶隨即被警示凍結，卓女氣急敗壞跑到派出所質問，經了解才發現，原來匯入的2萬3元是台南一名女子遭詐騙後，匯入卓女帳戶的贓款。

台南遭詐的女子前往報案，導致卓女的帳戶及身分遭警方鎖定，謝員企圖亡羊補牢讓卓女報案，但為時已晚。為了解除警示帳戶，只好請台南遭詐的女子北上與卓女和解，撤銷詐騙告訴，謝員也自掏腰包將2萬3千元歸還給台南遭詐的女子，作為和解費用。

謝員便宜行事的離譜行徑，讓民眾差點淪為車手，新北市永和分局經調查後，將謝員記兩支申誡、調往中正橋派出所；得和派出所所長張惠慈連帶記一支申誡。永和分局表示，謝員已調離現職，並責由單位主管加強法紀觀念教育，提升受理案件技巧。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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