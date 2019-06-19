搶破頭？彰警刑大副大隊長一職傳8搶1

2019-06-19 12:45

〔記者湯世名／彰化報導〕搶破頭？彰化縣警局刑警大隊副大隊長許忠彥，已確定調陞刑事局中部打擊犯罪中心偵查第六大隊第四隊長，其遺缺將由刑事局同等職階的官警中出任，不過儘管許員已確定調職，這項人事卻變成大熱門，外傳有多達6至8名中階警官都表達強烈意願爭取這個副大隊長職位，讓外界霧裡看花，「內行人」則笑看此角力戰，備受彰化警政矚目。

堪稱警界明日之星的許忠彥，數月前即傳言將調陞刑事局，不少警界人士紛紛向他道賀，昨天則確定將在1個月內前往刑事局中打接任偵六大隊第四隊長一職，一展長才，與刑事局進行「交換缺」，由刑事局派員前往彰化警局接任，許員調職派令也已送達彰化縣警局，其遺缺頓時變成大熱門。

外傳早在數月前傳出許忠彥將調陞刑事局時，就有多名符合資格的中階警官積極爭取，且至今有多達6至8名中階警官都積極表達爭取這項職位，使這項職缺變成大熱門，北打、中打、南打都有符合資格的人選，各方角力不斷，卻也「人人有希望，個個沒把握」，還成為彰化警界基層茶餘飯後的熱門話題。

地方人士分析，找關係、找門路很重要，但「找對人」才是關鍵，有時候找到警、政高層，還不如「民間友人」來得夠力；彰警新任刑大副大隊長人選何時發布，甚受警界基層議論，由於許員將在1個月內到職，7月間全國又將有一波中高階警官調動，不知是否會延至7月一併發布，或就在近期內發布，或更有可能因此「難產」，後續值得觀察。

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