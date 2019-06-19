遇盤查心虛衝撞員警 嘉市巡佐手腳受傷

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今天凌晨零時10分，嘉義市文化路夜市一輛可疑轎車，拒絕警方盤查，竟然衝撞員警後逃逸，造成北門派出所林姓巡佐右大腿夾傷、右手指割裂傷，送醫後無礙，警方隨後將撞衝員警的溫姓男子查獲到案。
嘉市警方接獲報案，指文化路夜市噴水圓環旁的計程車招呼站附近有可疑車輛，林姓巡佐（45歲）等員警到場盤查時，溫姓駕駛拒不下車，欲逃離現場時，倒車撞到一台賓士車，過程中造成林員手、腳受傷。
事發後，林員經送醫無礙，警方隨後將溫男查獲到案，正進一步調查釐清案情。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今天凌晨零時10分，嘉義市文化路夜市一輛可疑轎車，拒絕警方盤查，竟然衝撞員警後逃逸，造成北門派出所林姓巡佐右大腿夾傷、右手指割裂傷，送醫後無礙，警方隨後將撞衝員警的溫姓男子查獲到案。
嘉市警方接獲報案，指文化路夜市噴水圓環旁的計程車招呼站附近有可疑車輛，林姓巡佐（45歲）等員警到場盤查時，溫姓駕駛拒不下車，欲逃離現場時，倒車撞到一台賓士車，過程中造成林員手、腳受傷。
事發後，林員經送醫無礙，警方隨後將溫男查獲到案，正進一步調查釐清案情。
熱門推播