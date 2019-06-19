遇盤查心虛衝撞員警 嘉市巡佐手腳受傷
列印

2019-06-19 12:44

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今天凌晨零時10分，嘉義市文化路夜市一輛可疑轎車，拒絕警方盤查，竟然衝撞員警後逃逸，造成北門派出所林姓巡佐右大腿夾傷、右手指割裂傷，送醫後無礙，警方隨後將撞衝員警的溫姓男子查獲到案。

嘉市警方接獲報案，指文化路夜市噴水圓環旁的計程車招呼站附近有可疑車輛，林姓巡佐（45歲）等員警到場盤查時，溫姓駕駛拒不下車，欲逃離現場時，倒車撞到一台賓士車，過程中造成林員手、腳受傷。

事發後，林員經送醫無礙，警方隨後將溫男查獲到案，正進一步調查釐清案情。

  • 嘉義市警察局第二分局北門派出所林姓巡佐盤查一輛可疑轎車，遭衝撞受傷，警方隨後將撞衝員警的溫姓男子查獲到案。（記者丁偉杰攝）

    嘉義市警察局第二分局北門派出所林姓巡佐盤查一輛可疑轎車，遭衝撞受傷，警方隨後將撞衝員警的溫姓男子查獲到案。（記者丁偉杰攝）

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