誤燒何智輝行賄法官證物 北檢記2人警告

2019-06-19 12:08

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署今被週刊踢爆，受託代保管前苗栗縣長何智輝貪污案證物時，疏忽以致證物被廠商燒燬；北檢澄清被燒燬的不是何智輝所犯苗栗銅鑼基地補償金貪污案證物，而是何智輝行賄高等法院法官陳榮和等人改判他無罪的證物，並強調已懲處失職人員；據悉，被懲處的是負責管理贓物庫的書記官及股長，2人均被記警告1支處分。

關於證物被廠商誤銷燬一事，北檢指出，指2013年間曾以「102年度他字第10975號」案件分案偵查，確認是北檢所委託辦理一般物品銷燬工作的廠商員工，於2013年11月20日至贓物庫搬運待銷燬物品時，誤認待清點的贓證物為待銷燬贓證物，才載運銷燬，沒有外傳所謂「內鬼」等情事。

據悉，北檢當初分案調查證物遭燒燬一案，即「102年度他字第10975號」，最終確認該案沒有人涉及刑事犯罪，2013年將全案簽結，至於負責管理北檢贓物庫的書記官及股長2人，則有行政疏失，各被記1支警告懲處。

北檢表示，發現誤銷燬贓證物一案調查完畢後，已進行改善措施，包括重新檢討扣押物銷燬流程，於贓物庫1樓庫房劃訂待銷燬區，由各股集中放置。辦理銷燬當日，嚴禁贓物庫以外人員入庫，並以一股一案件方式點出庫房，由監銷人員在庫房外確認及清點後，才由委託廠商將待銷燬物品搬運上車，避免類似情形再發生。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法