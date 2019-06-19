4賊「拖」走超商ATM 爆「黑吃黑」疑雲

2019-06-19 12:29

［記者鄭淑婷／桃園報導］38歲歐姓、45歲許姓、43歲史姓、42歲張姓男子共組竊盜集團，今年3月間鎖定桃園市新屋區一間非24小時營業的7-11超商，趁著凌晨駕駛贓車作案，不僅偷走2台無現金的收銀機、219盒香菸，還直接「拖」走超商內的ATM，再由張嫌借來砂輪機鋸開機體，拿出裡頭127萬7800元現金朋分，不過，4嫌落網後供稱當時每人分得24萬9500元，短少的27萬9800元，疑似被張嫌「黑吃黑」，不過，張嫌辯稱：「這疊鈔票是『不小心』遺落在袋子裡，分完錢他才發現。」桃園地檢署檢察官偵結依竊盜罪嫌起訴4人，4人目前仍分別羈押桃園、新竹看守所。

起訴指出，今年3月30日凌晨2點50分，歐男等4人共乘由歐男偷來的自小客車，前往已鎖定的新屋區超商行竊，利用鐵撬敲破1樓強化玻璃後，潛入櫃台偷走2台收銀機、219盒香菸，不過，因收銀機內現金已被店家收走，歐男等人不甘心沒偷到現金，竟異想天開想偷走整台ATM，隨即偷來小貨車並用鐵鍊鍊住ATM直接「拖」走，並載往桃園市、新竹縣交界，由張男借來砂輪機鋸開機體，拿走裡頭127萬7800元現金後，將ATM空殼丟入福興溪，得手的現金由4人朋分。

歐嫌似乎食髓知味，隔天又獨自潛入新竹縣政府內同樣為非24小時營業的超商，以凌空垂降方式竊走店內的現金和保險櫃，不過，當天下午因準備行竊車輛被警方逮捕，另循線逮捕到其他3嫌到案。

歐嫌4人落網後供稱，竊得ATM後每人分得24萬9500元，但檢警清查金額卻短少27萬9800元，追查才知張嫌一人就拿到52萬9300元，同夥知情後「心情複雜」，張嫌則辯稱：「這疊鈔票是『不小心』遺落在袋子裡，分完錢後他才發現。」

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