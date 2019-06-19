中市議員尤碧鈴被判當選無效 判決理由曝光

2019-06-19 12:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市議員第二選區的無黨籍議員尤碧鈴，被同選區的對手王立任（落選頭，民進黨籍）控告，其樁腳蔡金華於去年選舉期間，以每票500元於沙鹿區清泉里附近賄選，檢方起訴蔡男之後，王立任進一步對尤碧鈴提出民事的當選無效之訴，台中地院一審認為，蔡男賄選一事，「不違背」尤碧鈴的本意，判決尤碧鈴當選無效，可以上訴二審。

判決書指出，此案中的樁腳蔡金華事後被裁定羈押，台中地檢署進而提起公訴，目前由台中地院審理中，檢方偵辦時，已傳喚多名受賄的選民，多數坦承收受賄選，且繳回賄款，尤碧鈴於法院審理當選無效訴訟時辯稱，王立任主張蔡男是她的樁腳，但證據卻只是報紙網路上的新聞，且新聞也沒有指她涉入賄選，

她答辯說，王立任無法舉證她與蔡男之間的關連，也沒有舉證她涉入賄選，她印象中蔡男沒有進入當選總部，沒有參與拜票活動，她對蔡男的行為不知情，蔡男也供稱不認識她，提起這起民事訴訟「實屬無稽」。

台中地院認為，蔡金華涉入賄選屬實，選民也作證說，蔡金華賄選時說「拜託投給尤碧鈴」，至於尤碧鈴是否知情授意，或與蔡男有共同參與賄選？法院認為，證人作證說，他聽到蔡男說，「我跟尤碧鈴老公拿一些選舉的錢，我來這邊幫尤碧鈴助選」，蔡男雖於事後否認是尤碧鈴樁腳，也否認賄選，但法官卻可以推論，蔡男是有組織系統的賄選。

台中地院認為，賄選的刑責風險高，涉案人必無自掏腰包幫候選人賄選之理，樁腳或競選人員在未經候選人同意下，就擅自出錢向選民賄選，這種說法違背經驗法則，難以採信，據此，認定蔡男的賄選行為，尤碧鈴顯然有參與、授意、同意或容許，也就是「不違背本意」，據此判決尤碧鈴當選無效，可上訴二審。

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