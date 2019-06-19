槍擊犯翻供喊冤稱拿錢頂罪 二審維持原判6年8月

2019-06-19 11:50

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄岡山區前年5月12日凌晨發生高姓男子在住處遭人槍擊，左手中彈，案發後警方接獲李姓男子透過戴姓友人轉告是他開的槍，想投案。警方循線逮捕李嫌、起獲2把涉案改造手槍，但法院審理時，李男喊冤聲稱是拿戴姓男子（另案偵辦）50萬元才同意頂替，並由戴男通知熟識的員警。橋頭地院一審不採信，認定他有參與槍擊案，判他6年8月。李男不服上訴，仍遭高雄高分院駁回，維持原判。

這起槍擊案發生在2017年5月12日凌晨4時許，61歲的高男在大莊路自家芒果園正要農忙時，突然見有嫌隙、綽號「大胖弟」的戴男汽車等2部車停在院外，1男子下車持槍走來，他拔腿就跑，背後傳來「砰、砰、砰」3聲槍響，左手肘中彈，開槍男子隨即駕車逃逸，高男負傷向警方求救被送醫，幸無生命危險。

不過，岡山警分局某員警隨後接獲戴姓男子告知，指綽號「阿宗」的李姓男子涉嫌開槍想投案，警方因此循線將李男逮捕，並起獲2把涉案改造手槍。李嫌到案後供認「受人之託開槍報復。」遭橋檢依殺人未遂、槍砲等罪嫌起訴。。

未料，橋頭地院開庭審理時，李男翻供，改口聲稱他並未開槍，是拿綽號「大胖弟」的戴男50萬元才同意頂替，並由戴男通知熟識的員警抓他。

李男並指出，戴男和高姓被害人有恩怨，當天凌晨邀他和鄭姓男子等多人分乘2部車並帶2把槍前往高男住處外尋仇，戴男開槍後，原本允諾要給鄭男100萬元，由鄭男頂替，但戴只拿出50萬元，鄭男不願意，他才收下錢代為頂替，但後續50萬元並未交付履行，他才在法院準備程序供出頂替內幕。

不過，橋院審酌戴男與高姓被害人的20萬元和解金，有一半是李男出的，認為他若未涉案，何必要出一半錢和解。今年2月間仍將李男依殺人未遂罪判刑6年8月。

李男不服上訴，岡山警分局某員警雖證稱，當初案發後就接獲戴姓男子電話告知，指李男涉嫌犯下槍擊案想投案，但不清楚他是否拿錢頂替。

高雄高分院近日審結，仍不採信李男是拿錢幫人頂替，駁回其上訴，維持原判。全案仍可上訴。

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