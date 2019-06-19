高市交通大執法罰單成長4.8倍 傷亡車禍減少444件

2019-06-19 10:26

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局交通大隊今統計出上月大執法，發現交通傷亡事故大幅減少444件，降幅高達21％，不過，為了市民生命財產安全，警方也告發裁罰1萬8664件交通違規，較去年同期開單增加4.8倍，警方強調因今年1至5月中旬，全市死亡車禍比同期多了42件、43人，強化執法力度是必要的惡。

減少交通事故和傷亡收到成效，警方不停歇、趁勝追擊，宣布即日起至6月底加碼，再實施連續2週交通違規大執法，主要針對「闖紅燈」、「未依規定轉彎」、「超速」、「逆向行駛」等重點違規項目，於轄內交通往來要道及易發生交通事故之路口（段），同時以區域封鎖概念規劃執行，增加見警率。

交通大隊指出，自5月14日起至5月29日止，為期3週，每週執行3次全市交通違規「同步大執法」， 經統計該期間共舉發交通違規1萬8660件，較去年同期3167件，取締件事增加1萬5493件，增加4.89倍，交通事故A1（死亡）和A2（受傷）1659件，較去年同期2103件，減少444件，減少21%，顯見此一專案勤務作為已收到初步成效。

高市警局籲請民眾行車一定要遵守交通規則，隨時注意前方路況，勿搶快而違規，尤其進入路口一定要放慢車速，注意其他車輛、行人動態，以確保行車安全。

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