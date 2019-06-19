疑豪乳網紅女友被橫刀奪愛 桃園槍痴挾持9名人質

2019-06-19 08:21

〔即時新聞／綜合報導〕雙煞林佑儒、林竑甫本月12日晚間持槍闖入桃園市一處中古車行挾持人質案，震驚社會，有周刊報導指出，綽號「阿儒」的主嫌林佑儒，是因懷疑網紅女友遭昔日好友「阿俊」橫刀奪愛，才會到車行討公道，且先前阿儒就曾追蹤阿俊行蹤，並先後到某汽車旅館及工廠開槍示威，至於12日當天則是看到有警員趕到現場，竟當場挾持9名車行員工與警方展開對峙。

林佑儒、林竑甫12日晚間6點多，持長短槍械挾持桃園市一處中古車行9名員工，2人在與警方對峙5小時後，才棄械投降。據今日出版的《周刊王》報導，綽號「阿儒」的主嫌林佑儒，去年與曾在特種行業上過班、之後轉行開直播販售保養品的網紅小柔熱戀，但之後身材姣好、容貌艷麗的豪乳正妹小柔與阿儒分手，阿儒懷疑昔日好友、天道盟正義會成員「介入」兩人感情搶走小柔，氣得打電話與阿俊談判，之後更探聽阿俊下落，先後到桃園某家汽車旅館以及一家工廠開槍示威，12日當天又聽聞阿俊出現在桃園市議會旁的中古車行，就立刻備齊槍枝要去「拼輸贏」，只是到了現場卻撲空，氣得他持槍逼問員工阿俊的去向。

報導指出，由於阿儒四處開槍，警方早就盯上他，他在中古車行現身不久後，警方也派員趕到現場，不料阿儒看到員警出現，竟直接挾持車行員工與警方對峙，警方見埋伏行動失敗，才由熟悉阿儒的小隊長王強生進入車行談判，之後警方更將阿儒的母親，以及林竑甫即將臨盆的女友請到現場，阿儒聽到老母啜泣時，還一度激動車行內連開多槍，林竑甫更用槍抵頭作勢輕生，所幸在親情攻勢下，2人才陸續釋放人質並繳出手上槍械。

報導也提到，喜愛收購槍枝把玩的「槍痴」阿儒及林竑甫當天帶了M4A1衝鋒槍、制式散彈槍等6短2長大批火力，還一度向車行勒索50萬跑路費及一輛車；在與警方對峙期間，阿儒還曾寫下3千字遺書，內容提及「明明他們（阿俊）自己與我很好的異性朋友有感情糾紛」、「我還是很尊重執法人員的，可是好像沒什麼人在意我的委屈和無奈」等，並單方面控訴警方縱放阿俊及相關人士，讓他覺得相當不公平。

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