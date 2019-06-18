遭姨丈性侵 女大生揮別自殘、勇敢提告

2019-06-18 22:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕從小父母雙亡的女大生小美（化名）與阿姨、姨丈同住多年，7年前姨丈陳男竟趁小美回老家過年性侵，事後小美一直走不出陰影，且有多次自殘行為，直到去年才鼓起勇氣提出控訴，新竹地檢署依強制性交罪嫌起訴惡狼陳男。

檢警調查，小美自幼父母過世，10歲起就和阿姨與姨丈陳男同住，直到大一才搬出自住。2012年初小美與阿姨、姨丈共同到姨丈父母位於中部的老家過年，陳男竟利用妻子有事先返回新竹的機會，在頂樓房間內將小美性侵得逞。

此事讓小美陷入陰影，曾向伯母說「遭姨丈欺負」，且伯母感覺小美近幾年心理狀態較以往異常。小美的妹妹也說，小美曾向她陳述遭姨丈侵犯的經過，且小美近期精神狀況越趨不穩定。小美祖母說，小美曾告訴她「遭姨丈糟蹋」 ，且陳述過程中一直哭泣。去年小美決定對姨丈提出控訴，不再姑息惡狼。

小美的前男友作證說，小美曾跟他說過遭姨丈侵犯的經過，且過程中哭泣、反應很大，後來情緒越趨偏激，曾表示想尋死的念頭、並持刀自殘多次。數名精神科醫師都證明，小美因姨丈犯行，情緒及精神狀況不穩定，有憂鬱症狀，且有多次自殘行為、自殺傾向等情形。

陳男到案後，坦承與小美發生性行為，卻否認犯行，辯稱沒有強迫她，是小美自己同意的。然而檢方並不採信，全案依強制性交罪嫌提起公訴。

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