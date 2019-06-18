6/18 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落桃園中壢
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2019-06-18 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月18日）開獎的第108000145期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由桃園市中壢區仁義里福州二街523號1樓的「富貴逼人彩券行」開出；第108000056期大樂透、第108000145期雙贏彩，頭獎均摃龜。

大樂透端午加碼100組100萬獎項，今晚共開出4組，4組都為單注中獎，可獨得百萬元獎金，扣除今晚開出的4組，目前尚有18組100萬獎項未開出，將於次期6月21日繼續加開。

第108000056期大樂透中獎號碼為「05、16、27、29、33、45，特別號：28」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共46注中獎，每注可得5萬0176元；肆獎共145注中獎，每注可得1萬0232元；伍獎共2482注中獎，每注可得2000元；陸獎共3415注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬2725注中獎，每注可得400元；普獎共4萬3175注中獎，每注可得400元。

第108000056期49樂合彩中獎號碼為「05、16、27、29、33、45」，四合共4注中獎，可得20萬元；三合共114注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3182注中獎，每注可得1250元。

第108000145期雙贏彩中獎號碼為「01、03、05、07、10、11、14、15、16、18、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共246注中獎，每注可得500元；肆獎共2473注中獎，每注可得100元。

第108000145期今彩539中獎號碼為「05、06、08、20、32」，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元；貳獎共188注中獎，每注可得2萬元；參獎共6426注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3803注中獎，每注可得50元。

第108000145期39樂合彩中獎號碼為「05、06、08、20、32」，四合2注中獎，可得21萬2500元；三合共256注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6101注中獎，每注可得1125元。

第108000145期3星彩中獎號碼為「005」，正彩共9注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000145期4星彩中獎號碼為「4569」，正彩共24注中獎，每注可得12萬5000元。

本期「大樂透端午加碼100組100萬獎項」開獎結果如下表：

組別 對中獎號 中獎注數 每注獎金
1
06   18   27   33   35   40
1 1,000,000
2
21   28   30   31   33   35
1 1,000,000
3
13   16   17   29   35   37
1 1,000,000
4
11   31   35   37   44   47
0 0
5
13   15   24   28   30   46
0 0
6
01   03   07   13   39   43
0 0
7
03   25   31   35   38   41
0 0
8
01   07   10   37   42   48
0 0
9
05   18   38   40   45   47
0 0
10
13   14   16   30   36   37
0 0
11
02   04   35   36   39   41
0 0
12
15   21   32   33   40   49
0 0
13
02   11   33   42   43   45
0 0
14
08   12   19   42   43   47
1 1,000,000
15
08   09   12   23   46   47
0 0
16
02   09   15   17   21   44
0 0
17
06   11   15   22   26   44
0 0
18
23   30   36   40   42   48
0 0
19
19   24   26   33   36   38
0 0
20
10   11   12   16   34   42
0 0
21
04   06   23   24   40   41
0 0
22
03   04   20   39   40   47
0 0

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

  • 大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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