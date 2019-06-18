6/18 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落桃園中壢

2019-06-18 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月18日）開獎的第108000145期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由桃園市中壢區仁義里福州二街523號1樓的「富貴逼人彩券行」開出；第108000056期大樂透、第108000145期雙贏彩，頭獎均摃龜。

大樂透端午加碼100組100萬獎項，今晚共開出4組，4組都為單注中獎，可獨得百萬元獎金，扣除今晚開出的4組，目前尚有18組100萬獎項未開出，將於次期6月21日繼續加開。

第108000056期大樂透中獎號碼為「05、16、27、29、33、45，特別號：28」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共46注中獎，每注可得5萬0176元；肆獎共145注中獎，每注可得1萬0232元；伍獎共2482注中獎，每注可得2000元；陸獎共3415注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬2725注中獎，每注可得400元；普獎共4萬3175注中獎，每注可得400元。

第108000056期49樂合彩中獎號碼為「05、16、27、29、33、45」，四合共4注中獎，可得20萬元；三合共114注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3182注中獎，每注可得1250元。

第108000145期雙贏彩中獎號碼為「01、03、05、07、10、11、14、15、16、18、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共246注中獎，每注可得500元；肆獎共2473注中獎，每注可得100元。

第108000145期今彩539中獎號碼為「05、06、08、20、32」，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元；貳獎共188注中獎，每注可得2萬元；參獎共6426注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3803注中獎，每注可得50元。

第108000145期39樂合彩中獎號碼為「05、06、08、20、32」，四合2注中獎，可得21萬2500元；三合共256注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6101注中獎，每注可得1125元。

第108000145期3星彩中獎號碼為「005」，正彩共9注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000145期4星彩中獎號碼為「4569」，正彩共24注中獎，每注可得12萬5000元。

本期「大樂透端午加碼100組100萬獎項」開獎結果如下表：

組別 對中獎號 中獎注數 每注獎金 1 06 18 27 33 35 40 1 1,000,000 2 21 28 30 31 33 35 1 1,000,000 3 13 16 17 29 35 37 1 1,000,000 4 11 31 35 37 44 47 0 0 5 13 15 24 28 30 46 0 0 6 01 03 07 13 39 43 0 0 7 03 25 31 35 38 41 0 0 8 01 07 10 37 42 48 0 0 9 05 18 38 40 45 47 0 0 10 13 14 16 30 36 37 0 0 11 02 04 35 36 39 41 0 0 12 15 21 32 33 40 49 0 0 13 02 11 33 42 43 45 0 0 14 08 12 19 42 43 47 1 1,000,000 15 08 09 12 23 46 47 0 0 16 02 09 15 17 21 44 0 0 17 06 11 15 22 26 44 0 0 18 23 30 36 40 42 48 0 0 19 19 24 26 33 36 38 0 0 20 10 11 12 16 34 42 0 0 21 04 06 23 24 40 41 0 0 22 03 04 20 39 40 47 0 0

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

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