6/18 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落桃園中壢

2019-06-18 22:44
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月18日）開獎的第108000145期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由桃園市中壢區仁義里福州二街523號1樓的「富貴逼人彩券行」開出；第108000056期大樂透、第108000145期雙贏彩，頭獎均摃龜。
大樂透端午加碼100組100萬獎項，今晚共開出4組，4組都為單注中獎，可獨得百萬元獎金，扣除今晚開出的4組，目前尚有18組100萬獎項未開出，將於次期6月21日繼續加開。
第108000056期大樂透中獎號碼為「05、16、27、29、33、45，特別號：28」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共46注中獎，每注可得5萬0176元；肆獎共145注中獎，每注可得1萬0232元；伍獎共2482注中獎，每注可得2000元；陸獎共3415注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬2725注中獎，每注可得400元；普獎共4萬3175注中獎，每注可得400元。
第108000056期49樂合彩中獎號碼為「05、16、27、29、33、45」，四合共4注中獎，可得20萬元；三合共114注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3182注中獎，每注可得1250元。
第108000145期雙贏彩中獎號碼為「01、03、05、07、10、11、14、15、16、18、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共246注中獎，每注可得500元；肆獎共2473注中獎，每注可得100元。
第108000145期今彩539中獎號碼為「05、06、08、20、32」，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元；貳獎共188注中獎，每注可得2萬元；參獎共6426注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3803注中獎，每注可得50元。
第108000145期39樂合彩中獎號碼為「05、06、08、20、32」，四合2注中獎，可得21萬2500元；三合共256注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6101注中獎，每注可得1125元。
第108000145期3星彩中獎號碼為「005」，正彩共9注中獎，每注可得1萬2500元。
第108000145期4星彩中獎號碼為「4569」，正彩共24注中獎，每注可得12萬5000元。
本期「大樂透端午加碼100組100萬獎項」開獎結果如下表：
|組別
|對中獎號
|中獎注數
|每注獎金
|1
|
|1
|1,000,000
|2
|
|1
|1,000,000
|3
|
|1
|1,000,000
|4
|
|0
|0
|5
|
|0
|0
|6
|
|0
|0
|7
|
|0
|0
|8
|
|0
|0
|9
|
|0
|0
|10
|
|0
|0
|11
|
|0
|0
|12
|
|0
|0
|13
|
|0
|0
|14
|
|1
|1,000,000
|15
|
|0
|0
|16
|
|0
|0
|17
|
|0
|0
|18
|
|0
|0
|19
|
|0
|0
|20
|
|0
|0
|21
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|0
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