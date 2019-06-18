女控遭性侵2次 男駁斥：她主動提供保險套

2019-06-18 23:25

〔記者陳慰慈／新北報導〕22歲林姓男子在學校轉學招生會認識女子小桃（化名），兩人相約在酒吧喝酒，事後小桃指控林男對她性騷擾又二度性侵，性騷部分已逾告訴期，涉嫌性侵部分，新北地檢署調查，第一次被性侵後，小桃自承思考「是不是喜歡林男？」，第二次還主動提供保險套，案發後並傳訊林男：「道德底線被往後拉覺得自己很噁，而且很對不起你女友」，被林男女友質問時，也聲稱未與林男發生性行為，對性侵隻字未提，因此今將林男不起訴。

小桃指控，去年7月13日晚間9時許，與林男相約在信義區酒吧喝酒，未料林男酒後在酒吧廁所外強吻她，再以送她回家、借廁所為由，翌日凌晨3時許，在她住處對她硬上，翌日上午10時許，又二度對她性侵。

庭訊時，林男表示，經小桃同意兩人才嘿咻，小桃還主動提供保險套給他，翌日中午兩人還一起吃完午餐才各自離去，事後他女友聽說兩人去酒吧，傳訊問小桃，小桃回：「沒發生什麼事情」，且事後還問他：「我們兩人是什麼關係？」

檢方認為，第一次與林男性行為後，小桃自承有思考是不是喜歡林男，凌晨4時許就睡著了，第二次性行為，雖心裡有點抗拒，但又覺得已經發生了，所以要求林男戴保險套，不符性侵被害人反應，且事後兩人還一起去吃午餐。

去年7月14日晚間9時許，小桃還傳訊給林男：「你明天有空嗎？」、「其實這幾天我很痛苦，道德底線被往後拉覺得自己很噁，而且很對不起你女友」，得知男友與小桃去酒吧，林男女友傳訊小桃追問：「他有對你怎麼樣嗎？」小桃回稱：「沒有」，並再三向林男女友表達歉意，加上學校性別平等教育委員會也認定林男與小桃間不成立性侵害，檢方綜此認定林男罪嫌不足不起訴。

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