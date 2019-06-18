口角開槍「3打1」 槍彈藏觀景台

2019-06-18 21:16

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉麒麟潭，今發生1起酒後口角衝突意外，涉案的4名男子，年紀都只有20多歲，彼此相識，除了吵架、鬥毆以外，林姓男子也涉嫌對空及潭面開了3槍，不過，因人單力薄，最後反被其他3人打傷送醫救治，幸無生命危險，警方據報後，立即啟動快打警力漏夜將4人逮捕到案，訊後，依違反槍砲彈藥管制條例、傷害等罪嫌究辦。

據地方民眾透露，麒麟潭入夜後，相當幽靜，17日夜間9時至18日0時30分許，看到3、4名男子在潭畔一邊飲酒、一邊談及合夥投資作生意，期間林姓、康姓2人意見相左，一言不合下，從潭畔一路吵到開山廟附近，隨後，便傳出放鞭炮般的聲響，令附近居民惶惶不安，並向警方報案。

據調查，警方趕抵案發現場時，立刻封鎖週邊道路，也順利攔查到涉案的相關人車，當時涉及開槍示威的林某，已被打到鼻青臉腫，被南投縣消防局救護車送往竹山秀傳醫院治療後，也主動供出槍枝藏匿地點，警方也順利在麒麟潭觀景台下尋獲長短槍枝各1把，以及在潭畔找到3顆彈殼。

至於槍枝是制式或是改造?有待警方進一步送驗釐清，竹山分局長呂芳逸及副分局長許哲維除指示同仁持續溯源追查槍枝來源以外，也呼籲民眾若發現非法槍械情事及可疑之人、事、物，可立即撥打110電話或向就近的警察機關報案，共為治安維護盡分心力。

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