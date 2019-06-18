被控穿霸王衣 王思佳告業者討清白

2019-06-18 21:57

〔記者陳慰慈／新北報導〕前年底，藝人王思佳被網拍服飾業者「FUC4－伏希飾」指控穿霸王衣，2年拿了他們30多件衣服、包包等，卻未依約在臉書PO照宣傳，報導曝光後，王第一時間就在臉書粉絲專頁開直播喊冤，提告業者誹謗，檢方去年8月處分不起訴，王聲請再議，業者也告王詐欺，案件偵辦中；王另打民事訴訟要求業者在官網道歉，新北地院今下午開辯論終結庭，法官宣告7月9日下午4點宣判，王庭訊後受訪表示：「藝人最重要的是名聲，對方欠我一個道歉」，業者則未出庭。

王思佳說，2015年開始與業者合作，雙方配合模式是，她幫業者拍照宣傳，放在業者服裝官網，業者則把衣服當報酬提供給她上通告，當時已言明無法PO在粉絲專頁，因為公司會說是業配得收錢，對方也接受，她還替代補償業者PO微博；2016年業者再請她拍第二次宣傳照，她沒有時間配合進棚拍照，未繼續合作，結果對方卻突然翻臉，傳訊抱怨：「我騙她衣服，沒幫她發臉書」，還向她索賠3萬多元，要脅不給就找媒體爆料，讓她一整個傻眼。

2016年，王思佳發現業者未經同意甚至還在IG放她的照片宣傳，詢問業者竟換得「為何不能放IG？」的質疑，但雙方當初口頭約定只有授權業者服裝官網，她也都已履約，如不滿意可以告她而不是先找媒體爆料，損害她的名譽，雖業者事後已把PO在IG的照片全部刪掉，但都已被她擷圖跟備份。

王女律師表示，雙方先前曾試圖調解，王原要求賠償侵權30多萬元，調解後，只要求業者在官網道歉，還王一個清白，一毛錢也不要，但業者拒絕，還提出反訴。

王無奈地說，當初友人想創業，希望能讓家人過好日子，才會幫忙，沒想到最後卻換得被控穿霸王衣的結果，強調「我沒必要占業者這個便宜，提告是希望這件事到此為止，還我一個清白」

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