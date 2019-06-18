偷關冷氣害高級酒變質遭訴 酒商賠錢換撤告

2019-06-18 19:32

〔記者溫于德／台北報導〕楊姓酒商向呂姓客戶借款355萬元未還，將具有酒窖的店面頂讓給呂男，但雙方後來為錢起口角，楊男竟撬開鐵門將店裡酒窖內冷氣關閉，導致700瓶高級香檳與紅、白酒變質，被呂男提告毀損，並遭起訴。台北地院審理時，楊男答應賠錢，雙方和解，經呂男撤告，法官日前判決本案公訴不受理。

據悉，楊姓酒商原承租店面買賣酒類事業，呂姓客戶因時常向楊男買酒，成為VIP。

起訴指出，2016年3月起，楊男陸續向呂男借款，同年6月27日已欠款355萬元，楊男後來因財務周轉問題，將店面連同店內2個酒窖與高級酒類、設備等，頂讓給呂男，並辦理更換租賃合約事宜。

呂男承接店面後，將高級香檳、紅酒及白酒搬入酒窖內，以約攝氏10餘度的低溫保藏；但雙方後來又因積欠債務問題，時常口角；2016年9月9日，楊男趁呂男不在之際，使用鑰匙開啟鐵捲門後，將店裡酒窖內冷氣關閉，並更換大門遙控鎖，阻止呂男進入。

酒窖後來升溫，導致多瓶高級酒因高溫而風味變質，商業價值嚴重減損，呂男得知後怒告楊男毀損，楊男遭起訴。法院審理時安排雙方調解，楊男答應賠錢，達成和解，經呂男撤回告訴，法官判決本案公訴不受理。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

楊姓酒商將具有酒窖的店面頂上給呂男後，雙方因錢起口角，楊男竟將酒窖內冷氣關閉，導致700瓶高級酒類變質，楊男被依毀損罪起訴；雙方在法院審理時達成和解，經呂男撤告，法官判決本案公訴不受理。（資料照）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法