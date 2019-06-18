準畢業生車禍智力剩62 判載人的與撞人的共賠1518萬

2019-06-18 18:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕29歲鄭姓男子4年前搭乘張姓友人機車，行經彰化縣溪州鄉中山路段南下時，張男冒然逆向穿越路口，遭對向邱男駕駛車輛撞飛，鄭男頭部重創，復原後智力只剩62，鄭男家人認為兒子再一個月就要大學畢業，卻從此喪失自主能力，深感難以彌補愧咎，向兩位駕駛求償看護費、工作能力損失及各200萬親人撫慰金等，共1888萬餘元，彰化地院審酌，鄭男已成年，親人精神撫慰金難以准許，張男與邱男應連帶給付1518萬餘元給被告。

判決書指出，2015年5月18日晚間10時，邱男（26歲）駕駛車輛北上行經彰化縣溪州鄉中山路4段270號閃黃燈路口時未減速，超速72.4公里（限速70公里）撞上張男（26歲）搭載鄭男的機車，鄭男頭部重創併發硬腦膜外出血等症狀，最終治療仍有認知功能、情緒失禁等障礙，智力只剩62。

鄭男雙親主張，其子剩一個月完成大學學業，出事後終身日常生活不能自理，和樂家庭蒙受陰霾，需長期負擔照顧責任，備受煎熬非常人忍受，且心智測驗有惡化傾向，對未來復原不敢抱持希望，除請求醫藥費28萬餘元、特別看護費55萬餘元外，需賠償一般照顧費700萬餘元、喪失勞動能力費710萬餘元、精神撫慰金300萬外，另需賠償雙親撫慰金，各200萬元，共1888萬餘元。

邱男主張，張男無預警自中央分隔島缺口竄出，再高速切入內車道，根本無可閃避，且依照出事鑑定，採用煞車計算法則至今已超過45年，現今車輛科技進步，計量超速標準有疑慮，也認為喪失勞動能力費與精神撫慰金過高，懇請酌減；張男深感愧咎但也主張，鄭男並非喪失全部勞動能力，惟經濟不佳，對鄭男及雙親共700萬撫慰金認為求償過高。

法官審酌，張男逆向行駛穿越道路為肇事主因，邱男行經閃黃燈路口未減速，是肇事次因，經科學鑑定超速無誤，也認為，鄭男已成人，雙親請求撫慰金400萬與民法規定相抵，難予准許，並將鄭男精神賠償減為150萬元，兩人應連帶給付1518萬餘元給被告張男應負擔65％，邱男需負擔35％。

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