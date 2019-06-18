關空調害酒變質依毀損罪起訴 檢察官說明理由

2019-06-18 19:44

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市一名楊姓酒商把酒窖頂讓給呂姓債主，呂男遂把700餘瓶高價酒移入其中，未料兩人事後發生爭執，楊男一氣之下把酒窖空調關掉，害全數酒變質，呂男因而提起毀損告訴，台北地檢署確認風味已無法回復，依毀損罪起訴，惟在台北地院尚未宣判前，兩人先行和解撤告，因此判決實務針對走味的酒究竟算不算毀損，目前還沒有答案。

承辦檢察官表示，指本件除了要證明高價香檳、紅酒是否有被高溫毀損的事實以外，還有一個法律問題，就是高價酒的變質，雖然還是可以喝，但是實質上造成經濟價值的降低，算不算是毀損？檢方很想要法院表示法律見解，來促成實務和法律的探討，想不到結果竟然是撤回，非常可惜。

本案源於楊男陸續向呂男借了355萬元，因還不出錢，只好把店裡的兩個酒窖、相關設備、高價酒頂讓給呂男償債，呂男同意，接著就把自己高達700多瓶的紅酒、白酒、香檳移入內，以攝氏10度低溫保藏。

未料兩人之後因債務發生爭執，楊男盛怒之下要求解除頂讓合約，命令呂男搬出店面，還趁店內無人之際，關閉酒窖空調開關並更換大門遙控鎖，呂男因此被鎖在門外，只好會同警方破門而入。當時為9月，氣溫高達30餘度，呂男打開酒瓶後發現酒已走味變質，價值嚴重減損，憤而提告。

檢察官請來法國農業部認證的香檳騎士鑑定，台灣地區騎士勳章主席試酒後認定MOET NV、TAITTINGER NV、BOLLINGER NV、Salon 2002、BOLLINGER R.D 1999 1.5L、Dom Perignon 2004、JACQUESSON 2008 ROSE等7瓶變質，酒瓶軟木塞因高溫出現異常變化，減損酒味及商業價值。

檢察官起訴指出，高價酒須維持一定的品質與風味，在商業市場上才有投資與增值價值，因不當保存而導致原有風味徹底喪失且回復，交易價格將嚴重減損，因此根據鑑定結果認定楊男關冷氣導致酒類損害致不堪使用，予以起訴。

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