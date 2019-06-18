坐外役監爽牢…孫道存另涉侵占基金會公款被提訊

2019-06-18 17:09

〔記者錢利忠／台北報導〕因淘空公司200億元資產，纏訟13年後被判刑3年定讞而入獄的前太電董事長孫道存，3年前涉逃漏1.2億元貨物稅及罰鍰，被行政執行署聲請管收，孫道存在2小時內繳清罰款，檢調卻獲報，孫道存疑挪用太電子公司款項繳罰款，去年9月一度庭訊孫，由於孫另被控侵占基金會款項，台北地檢署今再提訊孫，訊後還押八德外役監。

2016年7月26日，當時孫道存所涉掏空官司尚未定讞，行政執行署新北分署向新北地院聲請將他管收，法官認為孫有能力卻不履行，且有隱匿或處分財產情形，同年8月11日裁定管收，孫道存怕炎夏進看守所恐難消受，2小時內火速拿出1.2億元繳清罰款，繳納金額及籌錢速度打破行政執行署紀錄。

檢調事後獲報，孫道存當時繳罰款的錢，竟涉嫌挪用自太電的子公司，為此一度赴監獄就訊孫道存，同時間另約談太電董事長苑竣唐、董座特助馮小容、子公司負責人及財務主管等7人，全案朝背信、侵占等方向偵辦。

現於八德外役監服刑中的孫道存，後來又被控涉挪用集團旗下基金會的公款，再度被列為侵占罪被告，北檢為釐清此案相關疑點，今提訊孫道存到庭說明，庭訊歷時1個多小時，孫道存訊後已還押八德外役監。

孫道存因掏空太電200億元，纏訟13年後被判刑3年定讞，前年9月29日入獄並在台北監獄服刑半年多，去年3月申請轉到八德外役監服刑，去年6月間曾放3天探親假回家過端午節。

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