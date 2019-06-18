陳家欽鼓勵警勇於執勤 專屬律師團當後盾

2019-06-18 15:54

〔記者黃敦硯／台北報導〕針對台中市與台北市先後有員警因執勤而遭民眾提告，警政署長陳家欽為鼓勵員警勇於執法，繼日前成立「警察專屬律師團」後，第一時間洽請專屬律師團親赴派出所與同仁討論訴訟事宜，當同仁的法律後盾，不再使第一線同仁會再因執法而需獨自面對訴訟。

據了解，台中市警局東勢分局土牛所員警於108年2月2日巡邏，針對疑似酒駕的駕駛人實施酒測，經不起訴處分後，當事人昨日至分局對員警提出妨害自由、偽證、誣告等罪告訴。

另外，台北市警局信義分局五分埔派出所於104年處理互毆案件，因當事人當場咆哮，有危害人身安全之虞，員警依警察職權行使法實施保護管束，事後當事人對員警提出傷害、偽造文書等告訴，並對信義分局提起國賠，國賠訟訟部分經台北地方法院民事判決賠償12萬元，員警部分均經地檢署不起訴處分。

陳家欽署長不忍同仁勇於執法，卻獨自面對法律訴訟，以實際行動支持員警強力執法，日前成立「警察專屬律師團」，並設置「法律諮詢專線電話」，而他在獲悉這兩起員警涉訟案件後，立即請專屬律師團前往派出所與同仁討論後續訴訟事宜。

警政署表示，「警察執法威信」是社會安定的基石，讓每個警察成為勇警，更是保護民眾的力量，惟有嚴正執法方能除暴安良，呼籲民眾全力配合與支持警察，做為警察堅實的後盾，以建立守法民主的社會。

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