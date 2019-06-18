印尼籍華僑翁來台探親迷途 暖警陪走2小時助他找到姐

2019-06-18 15:11

［記者陳恩惠／桃園報導］旅居印尼77歲何姓男子，來台探親第二天，卻和老姊在台北車站走失，何男人生地不熟，憑著印象自己回到龍潭，卻不知地址，呆坐在車水馬龍的交流道旁邊，桃園市警龍潭分局中興派出所據報，巡佐林榮裕、警員劉馥賢到場，發現雙方語言不通，將他帶回、尋求印尼商店協助，最後陪他在多數印尼華僑居住的里內徒步2小時，終於找到他姊姊家，讓老姊破涕為笑，感謝警方的協助。

龍潭警方說，何翁昨天晚間9時獨自蹲坐在龍潭交流道旁，中興所員警巡邏經過，老翁突然向警車揮手，員警上前關心，看見老翁拿著護照、不停說著印尼話，但雙方一直無法溝通，員警擔心夜深且交流道周邊車多危險，於是將老翁先載回派出所。

詎料老翁疑因情緒緊張又餓又渴、不停顫抖，林榮裕察覺，自掏腰包去買麵包飲料，讓老翁吃，然後載老翁到轄區內印尼商店詢問；經老闆娘翻譯得知，老翁剛來台探親，白天跟姊姊到台北，卻在台北車站走失，只知住龍潭，卻忘記怎麼走，也沒有連絡電話，才會呆坐路旁。

林榮裕又將他帶到普遍住有印尼華僑的住宅區，挨家挨戶走了2小時餘，終於讓老翁認出姊姊家，焦急的老姊見警方扶著弟弟平安回來，當場喜極而泣，家屬對熱心的龍潭警方頻頻鞠躬道謝。

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