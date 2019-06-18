「不配合就殺掉妳的鸚鵡」女控同居男友拿寵物恫嚇性侵

2019-06-18 12:31

〔記者陳慰慈／新北報導〕靠夾娃娃機牟利的陳姓台主，遭同居女友小美（化名）指控，以她飼養的鸚鵡為要脅，恫嚇不跟他嘿咻就殺掉她的鸚鵡，一個月內對她性侵5次，還錄下她幫他口交影片，但新北地檢署調查認為，小美被性侵後未馬上報警也沒去醫院，並持續與陳男同居，不符常情，今予陳男不起訴處分。

小美指控，前年4月起和陳男租屋同住，去年10月5日，男友突然把她撲倒在床ˋ，逼迫她幫忙他口交，還用手機錄下過程，並恫稱：「你如果敢離開的話，連你養的鸚鵡也會沒命」，對她性侵得逞，同月7日她決定搬離，男友抓住她的鸚鵡，持刀對她恫嚇：「信不信，我就殺掉牠」，再度對她硬上，同月10日、13日、19日她決定分手搬家，男友又恐嚇：「如果離開、不配合，就要帶走鸚鵡」等語，又硬上她三次。

陳男出庭反駁，兩人是合意性交，每次嘿咻，小美都會先幫他口交，否認有錄影，表示忘了5日有無跟小美嘿咻，其他4天都都去夾娃娃機店巡視，沒在租屋處。

檢方勘驗陳男手機未發現口交影片，GOOGLE雲端硬碟也未發現任何檔案，加上小美老闆證稱，小美提過口交被拍未提被性侵，但他沒看過影片，小美雖說會搬家，但還是繼續與男友同居，又小美自承，除5日被性侵那次，其他次都沒跟別人說，仍繼續上班與男友同居，檢方認為不符被害人反應，今處分陳男不起訴。

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