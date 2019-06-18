3男虐死竹聯幫大哥 3男二審改判18至12年

2019-06-18 12:16

〔記者張文川／台北報導〕竹聯幫南堂南賢會前會長陳智強，去年6月遭男子李灝、李志嘉及陳柏安等黑幫打手擄走，圍毆、剃光頭、以熱鐵條燙身，凌虐3小時，不顧被害者全身是血，還持膠帶將他勒死，連舌骨都斷裂；新北地院一審今年2月依殺人罪判3人各11年至14年徒刑；高等法院二審認為3人手段凶殘，一審量刑過輕，今撤銷改判各12年至18年徒刑。可上訴。

檢方起訴時認定，陳智強是竹聯幫南堂新生代大哥，前年4月出獄後，經營傳播公司，他與闕姓應召站業者是好友；同年12月間，因闕男與楊姓同業有利益糾紛，各自撂人談判，闕找陳智強斡旋，楊則找美鷹會助陣，由於談判破裂，雙方大打出手，因陳智強態度強硬，自稱「南港殺強」，被美鷹會視為眼中釘。

檢警調查，美鷹會曾數次放話要修理陳智強，命令李灝等人打探行蹤，得知他常把車停在南港的興中停車場，遂偷偷在車底安裝GPS衛星追蹤器，並記錄作息。

去年6月23日早上，李灝3人與身分不明的「阿國」，趁陳智強取車時，上前「蓋布袋」圍毆，強押載到鶯歌三鶯路鐵皮屋，由阿國及陳柏安在外把風，李志嘉在屋內監控。

李灝持鐵條、鐵鎚、球棒毆打陳男，脫他內褲塞嘴、剃掉他頭髮，還拿瓦斯噴槍把鐵門拉桿燒紅，戳燙背部及臀部，凌虐3小時後以黑色膠帶勒脖子，被害者因窒息及失血外傷死亡。

法院認為不能只憑闕男證述，就認為李灝3人與美鷹會有關、或受美鷹會之託殺人，只能採信李灝供述，認定李灝因去年2月在路上「行走、碰撞」與陳智強衝突，陳男派人毆打李灦，引發李灝殺機。

一審也認定，陳被擄後，警方雖調閱監視器發現他遭人毆打強押上車，但還不知是李灝3人所為，李灝殺害陳男後於當晚自行投案，符合自首減刑規定，輕判李灝14年、李志嘉12年、陳柏安11年徒刑。

3人上訴，主張是傷害致死，沒有殺人犯意，檢察官也上訴，認為3人全盤否認犯行，毫無悔意，原審量刑過輕。

高院二審今仍認定3人構成殺人罪，認定李灝犯罪情節嚴重、手段凶殘，陳、李2共犯僅因意氣相挺而犯案，毫無是非，3人對犯案情節避重就輕，未誠實面對自己的行為，即使符合自首要件，但原審量刑確實太輕，予以撤銷，加重改判李灝18年、李志嘉13年、陳柏安12年。

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