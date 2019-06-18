為買毒奪財悶死婦人 男被起訴求處重刑

2019-06-18 12:01

〔記者黃佳琳／高雄報導〕毒品問題嚴重，但高雄市長韓國瑜日前不但缺席在高雄舉辦的反毒博覽會，跑到台北參加自己的總統造勢，甚至還傳出要廢除毒防局；今年4月17日，高市78歲獨居老婦人陳屍家中，檢警追查逮到涉案的周姓兇嫌，經綿密偵查後，確定又是一起為了缺錢買毒發生的奪財殺人案，檢方已將兇嫌起訴偵辦，請法官予從重量刑。

橋頭地檢署指出，78歲韋姓獨居老婦人，4月17日被發現陳屍家中，現場有打鬥痕跡且嘴角流血，身上還被潑灑梅酒故佈疑陣，檢警20日凌晨約3時逮捕29歲周姓凶嫌，周供稱因闖空門驚醒老婦，怕婦人尖叫曝露行蹤，因而摀住其口鼻窒息致死。

檢警查出，周嫌當天凌晨2點多入屋後，先在一樓搜出4千元現金，後來往二樓找財物時，驚醒睡夢中的韋婦，周擔心事跡敗露，竟一手抱住韋婦、一手摀住口鼻，害韋婦因而窒息而死。

行凶後，周男跑回到台南歸仁區的租屋處，不但呼朋喚友邀人來家裡吸毒，自己也摻一咖跟著吸安非他命，直到20日凌晨，警方查出他的行蹤，在歸仁區某便利超商內找到周，警方一路追捕500公尺，周嫌逃到長榮路200巷附近菜田內，雙腳陷入泥淖猶作困獸之鬥，警方對空鳴槍才將他逮捕。

偵查中，周嫌坦承犯行，但辯稱只有用手摀住韋婦的嘴巴，沒有摀到她的鼻子，不知道這樣會害死她，檢方認為，周嫌惡性非輕，且被告犯後猶飾詞卸責、避重就輕，未見悔意，犯後態度不佳，今偵結後依強盜殺人等罪提起公訴，並請法官予從重量刑，以資懲儆。

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