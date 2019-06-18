淘汰不適任法官 民團要求：應納非法律人參與評鑑

2019-06-18 11:49

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院17日召開臨時會，「法官法」也列在討論議案中，民間司改會等團體、學者專家今天召開記者會，呼籲可以採納民間版修法，讓法官評鑑委員會納入長期參與司法改革、人權、公益或弱勢議題之非法律學者和社團代表一名；此外，也要能夠讓評鑑請求人得閱覽卷宗，淘汰不適任法官。

民間司法改革基金會今天於立法院召開「法官法改革，非法律人參與淘汰不適任者」記者會。現行法官法中，在法官評鑑委員會的組成部分，由法官3人、檢察官1人、律師3人、學者及社會公正人士4人組成；官方版修法草案為法官3人、檢察官1人、律師3人、學者及社會公正人士6人組成。

民間司改會董事長林永頌說，法官、檢察官評鑑若都由法律人進行，法律人之間的裙帶關係，恐會造成官官相護的狀況。台中地方法院劉姓法官開庭時常酸言酸語，都不看卷、也不聽當事人講案件，強迫當事人和解，調離原單位後依然故我，這難道不應該淘汰或懲戒嗎？不論是評鑑委員會或職務法庭，都應該要有非法律人的參與，作為發起機關的評鑑委員會，更應有過半非法律人的參與。

群眾服務協會主任田奇峯也舉例說，有移工被性侵，檢察官卻說，沒有大聲呼救，顯然是合意性交，有些法律人有專業但可能缺乏性別意識，希望修法可以更貼近弱勢族群。

輔仁大學社會系副教授吳宗昇表示，法官可能會決定一般人下半輩子的生活，一般人卻沒有抵抗能力。吳宗昇舉一名花東地區原住民媽媽的案例指出，這名媽媽受到家暴，因精神疾病住院兩年，負債幾十萬，好不容易恢復後走更生條例，領身心障礙補助加上薪水兩萬多元，法官卻判決，扣除最低生活所得，每個月要還一萬七千多元，判決結果出來後，這名媽媽決定要開始逃亡、打零工，一個月雖然只賺一萬多元，但不會再被折磨。

吳宗昇說，醫院和社工耗費非常說心力和資源，才讓這名媽媽回到社會，如今法官一個判決，把這個媽媽打回原狀，讓她只能選擇繼續逃債。「法律到底是為了讓人民有更好生活還是只是為了司法系統存在？」他認為評鑑機制應該要加入更多非法律人。

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