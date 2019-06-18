法院判應還閨密200萬 張淑晶請求再審被駁回定讞

2019-06-18 11:47

〔記者張文川／台北報導〕有「惡房東」稱號的知名包租婆張淑晶，被閨蜜、眼科診所院長盧雪玉控告在辦理信貸時，持盧女的帳戶存摺、印章去領取200萬元，但拒不還款，盧女提告請求返還投資款；張淑晶被判返還200萬元確定後，提起再審，高等法院今駁回再審定讞。

張淑晶辯稱是受盧雪玉委託提款，且事後已經還款，一審判張淑晶勝訴，但二審高等法院認定無法證明張淑晶是受盧女委託提款，也不能證明張已還錢，去年改判張女須返還盧女200萬元；三審定讞後，張淑晶提出再審，今天再遭駁回，不得再上訴。

盧雪玉指控，張淑晶得知她在2011年2月將名下房屋向瑞興銀行增貸500多萬元，遂以須提供她的存款做為張女存款證明，以取信張女的信貸銀行、增加信貸額度，取走她在瑞興銀行的存摺和印章，並言明辦理信貸後就會還她。

盧女指控，張女竟未告知她，就擅自從她帳戶提領200萬元，她催討多次都未歸還，因此提告請求法院判還。

法院判張淑晶敗訴、應還200萬元定讞後，張淑晶以新北地檢署的刑事侵占罪不起訴處分書、張淑晶胞兄張振盛在另案的陳報狀為證，要證明她已在2011年匯款200萬、40萬給盧雪玉，認為原審未斟酌這些重要證據，請求再審。

高院今認定，在本案訴訟程序時這些事證都已存在，張淑晶沒有不知證物存在或不能使用的理由，並非「發現」新證據，張淑晶未在本件民事訴訟程序中提出證據，並非原審法院漏未斟酌，認定再審聲請於法不合；至於張女又另行提出的錄音證據，提出時已逾確定判決送達後的提再審期限30天，法院依法不得再斟酌，因此駁回再審之訴。

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