提供簽賭網站帳號給高職生 法官：「非公共得出入場所」判無罪

2019-06-18 11:48

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名孫姓男子被控在去年間從綽號「荔枝」男子取得「北京賽車網站」代理權之帳號、密碼後，提供給未成年的孫姓高職生，在校內供張姓同學簽賭，每簽賭5千元，孫姓少年可抽取50元，去年11月遭警方查獲，檢方因此將孫男依刑法賭博罪聲請簡易判決，不過，法官認為，網路簽賭非公眾得出入場所，不符合賭博罪構成要件，判孫男無罪。

檢方指控，孫姓男子去年在新興區明星街某釣蝦場內，自綽號「荔枝」的男子處，取得「北京賽車簽賭網站」（網頁名稱：「DL」、「網址：2042.178860.com/login ）有代理權限之帳號及密碼後，於同年10月2 日8 時30分許，以通訊軟體LINE提供孫姓少年（另案由高雄少年及家事法院審理）上開簽賭網站之代理權限帳號及密碼。

孫姓少年再於同年10月2 日12時許，在高雄市某高職教室內，提供簽賭網站網址、帳號及密碼予同學張姓少年（另案由高雄少年及家事法院審理）登入簽賭網站下注簽賭。

賭博方式為每次下注金額以人民幣1 元為下限、人民幣1 萬元為上限，以賽車結果為賭博標的，依 比賽結果為押中與否之依據，若賭客押中則可依簽注金額獲取賭盤設定賠率（約9.8 倍）之賭金，若未押中則下注金額全歸被告孫男所有，孫姓少年並可由賭客每簽注新臺幣5000 元中抽取50元佣金，並由孫姓少年與賭客對帳收取賭金後，轉交予被告孫男。因認被告孫男涉犯刑法268 條之圖利供給賭博場所及同條後段之圖利聚眾賭博罪嫌（並應依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑。

不過，法官審理認為，被告孫男與張姓少年藉由賭博網站對賭時，簽注內容或活動並非其他不特定人可得知悉，其等賭博行為不具公開性，難認被告與張姓少年係在「公共場所」或「公眾得出入之場所」賭博，而與刑法賭博罪構成要件不符。因此判孫男無罪。可上訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法