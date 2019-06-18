獨派女抗議雙城論壇 被警壓制斷臂還遭起訴

2019-06-18 11:14

〔記者黃捷／台北報導〕去年12月的台北、上海雙城論壇結束後，上海市常務副市長周波到松山機場搭機離台，獨派團體到場抗議，其中7人因行為過激遭警方逮捕保護管束，1名劉姓女子因遭員警阻擋，破口大罵「○你娘」辱警，當場遭警壓制逮捕，不僅手臂因此骨裂，還遭台北地檢署依侮辱公務員等罪起訴。

檢警調查，獨派團體「台灣國」去年12月20日至雙城論壇會場的晶華酒店外陳情，呼籲台北市長柯文哲「不要做中共的同路人」，統派團體「中華統一促進黨」也有人到場，雙方各自拿著台獨旗、五星旗隔空互嗆，場面火藥味濃厚。

周波搭機前原本打算簡短受訪，但獨派青年抗議過激，其中7人還因此遭警方保護管束，周波只好取消談話，直接出關；其中1名被逮的獨派青年因手機沒電，同伴劉女欲將隨身電源交給他，但遭3名警員阻止，劉女氣得破口大罵「○你娘」，立刻遭3警壓制逮捕，劉女手臂還因此被壓到骨裂。

此事後續引發執法過當的討論，但北市府澄清該場抗議活動沒有申請，屬於非法集會，且警方舉牌警告3次後群眾仍未解散，才會依相關程序驅離，而劉女為侮辱公務員等罪嫌的現行犯，逮捕也合乎程序。

全案移送北檢後，檢察官勘驗現場蒐證影帶，也認為劉女侮辱公務員罪嫌明確，遂將她起訴。

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