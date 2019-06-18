安侯建業會計師前所長吳秋華洩利多給妻套利 夫婦均遭判刑

2019-06-18 11:15

〔記者溫于德／台北報導〕時任安侯建業會計師所長吳秋華，被控利用2012年辦理上市公司「超眾科技」（6230）財報簽證機會，早一步得知超眾認列境外收益的重大利多訊息，並洩漏給妻子廖麗櫻，廖女再以人頭帳戶買進350多張超眾股票，後再出脫持股，不法獲利2500萬元。台北地院今日審結，依違反證券交易法判吳男有期徒刑3年8月，廖女2年、沒收犯罪所得239萬餘元；可上訴。

據悉，吳秋華是台灣知名會計師，1999年時，年僅42歲的吳男已接任安侯建業會計師事務所所長，是當時國內前五大會計師事務所中最年輕的所長。

起訴指出，2012年間，超眾科技認列境外投資收益，因獲利相較前一年同期大幅成長1億餘元，屬重大利多消息；吳秋華同年8月10日利用辦理超眾財報簽證機會，提前獲悉消息，並洩漏給妻子廖麗櫻，廖女利用親友人頭帳戶，花1千萬元買進350多張超眾股票。

檢調發現，2012年8月27日，超眾董事會通過認列境外投資收益，並向證交所公告，但廖麗櫻卻早在8月14日起，陸續買進超眾股票套利；超眾股票之後持續上揚，由原先每股28元飆漲至130元，廖女抱股1年半後，在2014年以3500萬元出脫持股，不法獲利2500萬。

但檢方偵訊時，吳秋華與廖麗櫻均否認犯罪，吳男辯稱並未洩漏訊息給妻子，廖女則辯是依據本身投資判斷買股，無關丈夫；然而，檢方拒絕採信辯詞，依證交法起訴兩人。

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