售車女業務為償父債 侵吞客戶購車款近197萬元

2019-06-18 09:46

〔記者黃建華／高雄報導〕買車當心遇到不肖業務代表，全額現金買車還遭冒貸，無端背負車貸債務！

高雄市驚傳某知名日系國產品牌汽車的宋姓女業務員，為了幫父親清償債務，鋌而走險，去年6月到9月間侵吞客戶購車款，總額達197萬餘元，其中，花現金70萬元買車的李姓客戶，今年初收到遲繳車貸通知才驚覺被冒貸，憤而報警，全案東窗事發，高雄地檢署近日將宋女依業務侵占、偽造文書、詐欺等罪嫌起訴。

檢方起訴指出，宋姓女子從2017年6月間起在某日系國產品牌汽車前鎮區瑞豐營業所擔任汽車銷售業務代表，負責銷售汽車、收取購車款、配件款，但2018年6月、8月、9月間，宋女為了幫忙清償父親債務，涉嫌侵吞梁姓、李姓等10名購車客戶繳交的購車款、配件款總額共197萬餘元。

其中，李姓客戶去年6月間繳交現金70萬元、保險費3萬多元購車，購車款不但被侵吞，還遭宋女冒名、盜蓋印章辦理汽車分期分款，李姓被害人今年1月間接獲車貸公司通知遲繳車款，才驚覺被冒貸，憤而向前鎮警分局報案提告。

該車商瑞豐營業所與法務部門稽核客戶汽車買賣契約書對帳，才發現宋女侵吞高達197萬餘元客戶購車款項，經向宋女催繳，宋女僅償還5萬元。該公司為此也向調查局高雄市調查處報案提告將全案移送法辦。

檢方偵查時，宋女坦承侵吞客戶購車款與偽造文書冒貸等犯行，檢方近日偵結，將宋女依業務侵占、偽造文書、詐欺等罪嫌起訴。

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