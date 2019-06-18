永遠的英雄！2名小隊長救肉票殉職 他們15年不忘

2019-06-18 08:42

〔記者許國楨／台中報導〕民國93年6月15日警察節隔天，台中市兩名小隊長李進富、葉錫財為追捕綁匪遭對方伏擊身亡，震驚全國，15年來每年的6月16日，一群不管是否參與該次槍戰的官警，不論在職或退休，都會自發現性相約至2人靈前悼念，今年也不例外，他們以此方式緬懷心中永遠的警察英雄，度過不一樣的警察節，見證這群警界鐵漢有情有義一面，當年遭綁票的黃姓商人也是年年手捧鮮花前來致意，令人動容。

台中市黃姓商人當年6月14日晚間遭2名歹徒持槍挾持上車，歹徒隨即打電話向黃男胞弟勒贖1000萬元，經討價還價降為500萬元並約定6月16日交付贖款，黃的家屬立即向市警二分局報案，16日當天警方喬裝分乘機車、計程車及自小客，並喬裝家屬騎車載黃男家屬到約定路口交付贖款，共乘機車的歹徒黃俊傑、施安明見肉票家屬出現即強行拿走贖款。

此時共乘計程車的刑事組小隊長李進富、葉錫財等人立即驅車追趕撞倒歹徒機車先逮捕黃嫌，施嫌則穿越大馬路逃入小巷，李進富緊追在後，不料，竟被施嫌反身開槍擊中左胸，當場倒臥血泊，施嫌逞凶後自後門逃進一棟透天厝2樓，另名小隊長葉錫財追趕入內，也在樓梯間被施嫌開槍擊中頭部倒地，施嫌同時拿走葉員配槍繼續逃竄。

隨後經過1個多小時談判，刑事組長林文武終於說服施嫌打電話給同夥張富順釋放肉票，施嫌為突圍，突然持葉員配槍朝林文武射擊，林左手腕遭子彈貫穿，施嫌雖當場遭格斃，但先前已中彈的李員仍因公殉職，葉員則生命垂危與死神搏鬥數日後不幸身亡。

這起案件當時震驚社會各界，葉、李2員身後追封2線1星組員入祀忠烈祠，15年來每年6月16日，不管是否參與該次槍戰的官警，儘管有人已調離二分局，有人已退休，仍自發性的相約至2人靈前祭拜默悼許久，陪這2位昔日一起出生入死的好夥伴聊聊天，今年仍舊如昔。

正如同一名退休的小隊長說，在這政治紛擾、秀場不斷、警氣不彰的時局，讓他們靜思一下，緬懷真正的英雄，用自己的方式來紀念「警察」這個被世人所遺忘的英雄，「今天公祭，明天就忘記」這句話，在他們身上絕不適用。

當年遭綁票的黃姓商人也是年年手捧鮮花，神情肅穆的站在靈前默拜，感念為了救他卻被綁匪伏擊身亡的2位警察，黃男說，被綁架還連累救他的無辜警察，心中實在過意不去，也希望社會大眾多給警察鼓勵。

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