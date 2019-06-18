大學生墮落淪車手 佛心法官判緩刑助升學

2019-06-18 06:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕李姓大學生墮落當詐欺車手，他與共犯盜領兩名被害人共270多萬元，其中，這位大學生盜領約24萬元，拿到酬勞6000元，苗栗地院認為，他觸犯1年至7年徒刑的加重詐欺罪，不過，他年輕慮淺，又是詐欺集團邊緣的車手角色，援用刑法的「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，輕判徒刑7月，李男上訴二審，台中高分院法官更是佛心，認為他已賠償28萬元，遠高於6000元酬勞，宣告緩刑3年，讓他免除牢獄之災，可以繼續學業。

判決書指出，李姓大學生2016年12月上旬，在線上遊戲遇到國中同學，被拉攏當詐欺車手，同一時間，兩名被害人受騙，陸續被領走贓款各210萬餘元與61萬元，警方逮捕李姓大學生等5名車手（含3名少年），並查出李姓大學生於同年月11日凌晨與13日下午，分別在桃園市與苗栗縣，盜領2位被害人各約12萬元，獲得6000元酬勞，其餘交給上手。

苗栗地院審理時，認為李姓大學生觸犯2次加重詐欺罪，而且還是共同正犯，不過，卻是詐欺集團邊緣的車手角色，認罪並賠償各12萬與16萬元，合計賠償28萬元，遠高於6000元的犯罪所得，適用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，合併判處徒刑7月，必須中斷學業入獄。

李姓大學生上訴二審，台中高分院法官認為，一審判刑7月妥當，不過，李姓大學生年輕識淺而受誘惑犯案，犯罪情節尚非重大不可寬恕，且目前大學課業尚未完成，已與兩位被害人和解，被害人也同意給他緩刑，讓他繼續升學，如果令他短期入獄，將不利改過遷善，據此宣告緩刑3年，免除入獄，可繼續學業，但要接受法治教育4場次，可上訴三審。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法