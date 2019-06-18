彰議員給助理半薪 涉貪助理費414萬判緩刑

2019-06-18 00:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕國民黨籍彰化縣議員凃淑媚涉嫌於擔任議員期間，找來何女、施女提供人頭詐領助理費，並向議會申報何女帳戶，每月從中提領助理費4萬元，再將2萬元薪資給何女，從98年8月至今共詐領金額414萬元，遭彰化檢方提起公訴。彰化地院判決出爐，依違反《貪汙治罪條例》，判處凃淑媚2年徒刑，緩刑5年，應向公庫支付新台幣200萬元，可上訴。

提供人頭帳戶的何女1年2月徒刑，緩刑4年，應向公庫支付新台幣50萬元；施女8月徒刑，緩刑3年，應向公庫支付新台幣30萬元，全可易科罰金。

判決書指出，凃淑媚擔任第14至19屆（現任）議員，於擔任第16屆議員期間，已申報助理費為由，陸續取得不知情蔡男、蔡女、何姓女助理之子許男、施姓女助理之夫郭男身分證，登載彰化縣議會議員助理名冊，議會每月將議員薪資與助理費匯入凃女帳戶，凃女領取後再以現金給何女、施女等實際聘用助理人員。

2009年6月起，議會改為助理費直接撥付助理本人帳戶，何女便提供本名帳戶供凃女使用，凃女每月準時到櫃提領助理費4萬元，再依約定給何女2萬元現金報酬，至2017年4月才遭舉發，共計詐領助理費與春節慰勞金414萬元。

何女辯稱，帳戶交給議員使用是幫忙提款，但遭檢方打臉，「助理委由議員跑腿」有違常情，認定凃女詐領。

彰化地院審酌，多名證人證實何女從2009年8月至今皆幫忙參與凃淑媚跑攤行程，且有支付薪資與春節慰勞金，檢方無法證明何女僅是凃女人頭助理，但凃女提報未擔任助理人為助理，且何女助理費並非全由何女取得，凃淑媚行為損害彰化縣議會議員助理費管理的正確性，違反公務員登載不實罪，依法判刑。

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