求職被騙進摩鐵 玩國王遊戲3P失身

2019-06-18 00:20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕社會新鮮人要注意情色陷阱！

去年剛從大學畢業的社會新鮮人小美（化名），看到網路有徵求行政助理的工作，雇主林男說錄取她但要先練酒膽，中午灌她啤酒後，竟夥同吳姓女友帶她到摩鐵玩起國王遊戲，小美不僅舔吳女胸部、腰部、頸部、大腿到陰部，後來跟吳女都有被指定讓林男將生殖器插入陰道，讓林男過足3P的國王癮，事後小美深感受辱報警偵辦，然而檢方認為小美在過程中清醒且未說不，當初也是自願進摩鐵玩國王遊戲，全案不起訴。

小美指控，林男在去年10月間因在網路上徵求行政助理，因而認識她，去年11月中旬，林男假借她已獲錄取、必須先訓練為由，要她在中午餐敘時先喝啤酒，然後帶著吳姓女友跟她一起到某汽車旅館後，竟趁她不勝酒力及不知如何抗拒之際，要求玩國王遊戲，並由贏家指定輸家脫衣服、觸碰、親吻私處及生殖器官接合，林男因此將她性侵得逞，事後她決定控告林男乘機性交。

林男到案後否認犯行，辯稱當天去摩鐵前就有說好要玩國王遊戲，小美完全沒有說不想玩或露出為難表情；吳姓女友作證時也這樣說。

根據小美指控，她當天喝一罐啤酒，在摩鐵玩國王遊戲，由贏的人指揮輸的人動作，她有被指定舔吳女胸部、腰部、頸部、大腿到陰部，也有跟林男做指定動作，後來她跟吳女都有被指定讓林男將生殖器插入陰道，她當時沒有說不願意、也不敢說，林男沒有強迫她，因為就是遊戲輸了，只能認了，當下雖有想過要求救，但不知道要找誰，當時理智線很亂，完全不知道要怎麼辦。

檢方認為，由小美的陳述可知，她雖然有喝酒，但仍處於清醒狀態，過程中清楚知悉發生何事，無法構成乘機性交罪；而小美雖不願與林男發生性關係，卻並未將其意願表達給林男知悉，難認主觀上有違反其意願為性行為的強制性交犯意，亦難以構成刑法強制性交罪，全案不起訴。

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