陌生刺青男闖醫院病房強行借錢 病患：驚恐的一夜

2019-06-17 20:23

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣周姓女網友以「驚恐的一夜」為題上網PO文說，就讀高中的兒子，昨晚在羅東聖母醫院陪她住院，到醫院一樓便利超商買消夜，被2名20多歲刺青年輕人盯上，刺青男跟進病房，跟兒子強行借走3000元後人間蒸發，讓人相當害怕。

羅東聖母醫院獲知此事，今天傍晚與周姓女網友取得聯繫，確認周女是昨晚的住院病患，院方將提供相關線索，配合警方辦案，並通報醫院保全注意院內動態。

這名周姓網友在地方臉書社團「宜蘭知識+」PO文，指事發當時兒子到醫院內一樓小7買消夜，準備回病房時，在電梯口被攔，2名陌生刺青男子開口借錢，隨後跟進病房，兒子很害怕，更怕她擔心，一直不敢說。

PO文中指出，對方宣稱隔天還錢，留下電話號碼，時間到了卻不見人影，所留的手機是偷來，兒子曬太陽賺來的3000元工資，恐怕要不回來了，借錢男子一瘦一胖，左臂有圖形刺青，右內腕有字形刺青，研判早就在醫院鎖定對象，呼籲其他住院者注意，不要再有人受騙。

鄉民陸續回應，「報警逮人」、「這是借錢？？算恐嚇了吧」、「這種人應該被圍毆」；轄區的羅東警分局開羅派出所長曾偉豪也留言說，已增派警力巡邏，院方同步通知保全及護理人員加強巡視，希望PO文的周姓網友到派出所說明案情，俾利警方後續偵辦。

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