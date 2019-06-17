「陶惡人」可能交保 鄉親準備棍棒自衛

2019-06-17 18:34

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉隆興村13日晚間發生陶姓男子持刀將張姓鄰居砍成重傷的案件，由於傳出被村民視為「陶惡人」的嫌犯可能交保，村民人人自危，甚至準備棍棒「自保」，陶父也老淚縱橫呼籲法官裁定其子強制治療，不要放出來。

毒品人口陶姓男子因常在居住的隆興村鬧事，是村落公認的「惡人」，「惡人」13日因細故持鐵棒破壞父親的機車，張姓鄰居聽到爭吵聲趕過去勸架，結果遭陶某持檳榔刀砍殺，送醫手術後才保住一命。

由於傳出陶男即將交保，村民相當驚恐，大家都怕被傷害，還有多位村民準備棍棒，怒稱陶男曾涉2起以上縱火、損毀垃圾車等，但政府無法管，他們只能自衛。

陶父談到兒子屢屢闖禍，泣說「這些年來已經心力交瘁，痛不欲生」。

陶父表示，兒子在4、5年前腦部受到重傷，之後又發生車禍，致腦部受創更嚴重，個性也大變，甚至交到壞朋友鼓吹使用K他命來「減輕症狀」，結果兒子染毒後情緒更加不穩定，希望兒子這次可以被關起來矯正和治療。

中埔警方則天重申保護民眾生命財產安全的決心以及立場，強調對於暴力事件絕對嚴正執法，不予容忍，並呼籲社會大眾，如社區中有時常製造爭端惹議，擾亂安寧生活秩序者，應勇於向警方舉報，警方一定會展現強勢執法決心與作為。

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