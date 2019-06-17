獨家》海象惡劣 黑鷹直昇機701海上救援負傷

2019-06-17 16:09

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮台開「洄瀾一號」14日進行「基隆國際帆船賽」時發生船艙進水出動直昇機救援，今天傳出隸屬空中勤務總隊花蓮機隊的黑鷹直昇機NA-701，當天進行吊掛時由於海象惡劣，吊掛纜繩纏住帆船軌桿，造成搜救人員落海及吊掛設備損壞，空勤總隊指出，所幸人機均安，後續維修費用及時程還需要進一步評估。

參與國際帆船越洋賽的「洄瀾1號」準備從日本石垣島到基隆航程中，14日上午10點多，航經與那國島西北方、約距離台灣45浬處時，船身突然進水。空勤總隊指出，派遣空勤搜救機黑鷹直升機（UH-60M型機、編號NA-701）從花蓮基地起飛前往救援，但由於海象惡劣，吊掛纜繩纏住帆船軌桿導致鋼纜斷裂，人員及裝備從空中墜落海上。

空勤總隊秘書室指出，直昇機立即返場維修，救援則由空軍海鷗直昇機完成，落海人員都平安獲救，而吊掛設備鋼纜斷裂損壞部份，將交由廠商評估維修費用及時程，維修期間NA-701無法執行吊掛勤務，不過仍可以執行吊掛以外的勤務，而花蓮機隊仍有NA-703可執行吊掛勤務，東部區域空中救災的能量不會受到影響。

「基隆國際帆船賽」今年由基隆與日本石垣島一同舉辦賽事，共有25組隊伍，包含台灣、日本、香港、馬來西亞、美國等國參賽。賽事從12日展開，首先在日本石垣島舉行石垣島場地賽，13日進行從石垣島至基隆越洋賽。14日當天除參賽船《洄瀾一號》進水，另有《采風行》及《大嘴鳥》兩艘B組帆船，因風浪不佳無法前往基隆碧砂漁港，改由宜蘭烏石港進港。

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