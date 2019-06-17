別擾鄰！ 宮壇誦經、敲木魚法器罰1500元

2019-06-17 15:28

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市三民區一處宮壇被鄰居檢舉經常誦經、敲打木魚法器擾鄰，三民二分局兩度獲報勸導後，依違反社會秩序維護法裁罰該宮壇1500元。不過，被罰款的宮壇陳姓負責人不服，提告聲明異議，但簡易庭根據警方報案紀錄，認定該宮壇誦經敲打法器聲擾鄰屬實，駁回其異議。

據了解，三民區某宮壇涉嫌從2015年7 月起至今年4 月止，製造誦經及敲奏聲響，妨害公眾安寧，經鄰居報案後，三民二分局依違反社會秩序維護法裁罰該宮壇新臺幣1500 元罰鍰。

不過，被罰的宮壇陳姓負責人不服，向高雄簡易庭聲明異議，指該宮誦經時並未敲奏樂器，僅敲擊小型木魚等3種法器，音量不大，且員警到場時並未表示有難以忍受之情，鄰居「阿雪」亦表示不會妨害其安寧，認為原處分機關之裁定，並無理由，要求撤銷罰款。

但簡易庭審理調查，該宮壇誦經及敲奏木魚等法器製造聲響妨害安寧，有高雄市警局勤務指揮中心光是今年3月25日8時27分許、3月31日時9時5分就兩度接獲報案，且有員警處理勸導改善紀錄在卷可佐，堪信為真。

法官認為該宮壇誦經及敲擊法器之聲響，確已影響他人生活及情緒，業據黃姓鄰居警訊筆錄證稱作息遭誦經聲與敲打木魚聲干擾。且警方今年3月31日至該宮查訪時，確實有5至6人誦經，並敲打木魚及其他法器。法官認定確已影響附近住居者之生活安寧，異議人確有製造噪音，妨害公眾安寧之行為，原處分機關依違反社會秩序維護法裁處1500 元罰鍰，並無不合，駁回陳姓宮壇負責人的聲明異議。

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