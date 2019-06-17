PUB被丟信號彈還引40人鬥毆要拔官？林右昌不回答

2019-06-17 13:47

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PUB被丟信號彈還引40人鬥毆 基警：確認縱火才偵辦

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市孝二路某間PUB今日凌晨1時41分傳出信號彈火攻事件，現場有近40名黑衣人拿出棍棒叫囂拉扯，由於仁愛區接連出現夜晚有鬥毆傳出，讓市民對治安出狀況感到恐慌；基隆市長林右昌說，市中心的治安是基隆市的重中之重，不容許民眾聚集的地方變成犯罪熱點。至於是否要比照新北市淡水警分局轄區一連兩天出現鬥毆，侯友宜將分局長拔官將轄區分局長或派出所所長調職，林右昌沒有回答。

林右昌說，基隆市治安一向穩定，市中心的治安是重中之重，只要有相關違規事情，警察同仁一定會積極處理，不容許他擴大，更不許民眾夜間聚集的地方變成犯罪熱點。

仁愛區無黨籍議員童子瑋說，今天凌晨的火攻事件，基警局第一分局長2點多一點，就與偵查隊長趕到現場坐鎮指揮，而且也已經抓到丟信號彈的歹徒，警方並非沒有作為；童子瑋說，他建議警方最近一週應該加強警方巡邏攔檢勤務，還有暑假快到，應該加強違規改裝機車的取締工作，讓民眾夜晚出門能夠安全回家，讓民眾晚上好好睡覺。

仁愛區國民黨議員張芳麗說，警方每天都有在處理，要責怪信號彈火攻事件基隆治安亮紅燈，甚至要分局長調職，這樣對辛苦維護治安的警察同仁來說太沉重，也不公平，但是警察要多加油，讓人民對警察恢復信心。

中山區國會政黨聯盟的市議員楊石城說，現在社會很奇怪，黑社會的勢力一直在做怪坐大，善良百姓的生活安全誰來維護；楊石城說，警方過去都有布建情蒐，像這樣最近市中心區接連出現鬥毆事件，讓人心惶惶，警察應該有人要負責。楊石城說，過去有個分局長徐歆，調到第二分局卻因為轄區內發生重大治安事件，被當時的市長拔官。

楊石城說，警察局應該要有人為這樣的事情負責，與如何作為讓人民恢復對治安的信任，不能抓到丟信號彈的嫌犯就好像沒事一樣。

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